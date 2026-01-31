Putekļsūcējs ar ūdens filtru DS 6
Putekļsūcējs ar inovatīvu ūdens filtra tehnoloģiju, kas nodrošina gan svaigā, gan izplūdes gaisa attīrīšanu līdz pat 99,95%. Piemērots ikvienam, ne tikai tiem, kas sirgst ar alerģijām.
DS 6 ir putekļsūcējs ar ūdens filtru, kas ne tikai rūpīgi notīra grīdas, bet arī nodrošina svaigāku gaisu, no kura ir izdalīti līdz pat 99,95% putekļu. Tas ievērojami uzlabo gaisu un līdz ar to arī sajūtu telpā. Atšķirībā no parastajiem putekļsūcējiem ar filtru maisiem DS 6 putekļsūcējs ar ūdens filtru paļaujas uz ūdens dabisko spēku, kas ar lielu ātrumu virpuļo ap filtru. Iesūktajiem netīrumiem ir jāiziet cauri šim virpuļojošajam ūdenim, kas tos ļoti efektīvi filtrē no gaisa un piesaista sev. Rezultātā tiek iegūts svaigs un tīrs izplūdes gaiss.
Īpašības un ieguvumi
Daudzpakāpju filtra sistēma, kas sastāv no inovatīva ūdens filtra, mazgājama starpfiltra un HEPA 13 filtra (EN 1822:1998)No gaisa attīra 99,95 % putekļu. Rezultātā ir svaigs, tīrs gaiss un ir daudz patīkamāka iekštelpu vide. Piemērots cilvēkiem, kuri sirgst ar alerģijām.
Izņemams ūdens filtrsViegli uzpildīt un tīrīt.
Praktiska piederumu uzglabāšanaĀtra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos. Vietu taupoša uzglabāšana.
Energoefektīvs motors
- Tikpat efektīvis kā 1400 vatu iekārta.
- Zems enerģijas patēriņš.
Automātiska kabeļa uztīšana
- Ātra un ērta strāvas vada uzglabāšana, nospiežot vienu pogu.
Piederumu novietne uz iekārtas
- Visus piederumus iespējams ietilpināt un ērti uzglabāt tiem paredzētajā piederumu nodalījumā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Nominālā jauda (W)
|650
|Ūdens filtrs (l)
|2
|Darbības rādiuss (m)
|10.2
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|532 x 289 x 344
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.1 m
- Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: Hromēts
- Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- HEPA filtra tips: HEPA 13 filtrs
- Foam Stop pretputošanās līdzeklis
- Motora aizsardzības filtri
Aprīkojums
- Praktiska piederumu uzglabāšana
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Gaiteņi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
