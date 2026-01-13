Putekļsūcējs ar ūdens filtru DS 6 Premium Plus (white)
Putekļsūcējs ar inovatīvu ūdens filtra tehnoloģiju, kas nodrošina gan svaigu gaisu, gan izlietoto gaisu, kas ir attīrīts līdz 99,95%. Labi visiem – ne tikai ar alerģiju sirgstošajiem.
DS 6 Premium Plus ir putekļsūcējs ar ūdens filtru, tas ne tikai labi attīra grīdas, bet arī nodrošina svaigāku izplūdes gaisu, kurā ir par 99,95% mazāk putekļu. Tas ievērojami uzlabo gaisu un līdz ar to arī sajūtu telpā. Atšķirībā no parastā putekļsūcēja ar filtra maisu, DS 6 Premium Plus putekļsūcējs ar ūdens filtru paļaujas uz ūdens, kas lielā ātrumā virpuļo filtrā, dabisko spēku. Iesūktajiem netīrumiem jāiet cauri šim virpuļojošajam ūdenim, kas tos ļoti efektīvi izfiltrē no gaisa un aiztur ūdenī. Rezultāta tiek iegūts svaigs, ļoti tīrs izplūdes gaiss.
Īpašības un ieguvumi
Daudzpakāpju filtra sistēma, kas sastāv no inovatīva ūdens filtra, mazgājama starpfiltra un HEPA 13 filtra (EN 1822:1998)No gaisa attīra 99,95 % putekļu. Rezultātā ir svaigs, tīrs gaiss un ir daudz patīkamāka iekštelpu vide. Piemērots cilvēkiem, kuri sirgst ar alerģijām.
Izņemams ūdens filtrsViegli uzpildīt un tīrīt.
Praktiska piederumu uzglabāšanaĀtra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos. Vietu taupoša uzglabāšana.
Energoefektīvs motors
- Tikpat efektīvis kā 1400 vatu iekārta.
- Zems enerģijas patēriņš.
Automātiska kabeļa uztīšana
- Ātra un ērta strāvas vada uzglabāšana, nospiežot vienu pogu.
Piederumu novietne uz iekārtas
- Visus piederumus iespējams ietilpināt un ērti uzglabāt tiem paredzētajā piederumu nodalījumā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Putekļsūcēja veids
|Putekļsūcējs ar ūdens filtru
|Nominālā jauda (W)
|650
|Ūdens filtrs (l)
|2
|Darbības rādiuss (m)
|11.2
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|535 x 289 x 345
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.1 m
- Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: Hromēts
- Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- HEPA filtra tips: HEPA 13 filtrs
- Foam Stop pretputošanās līdzeklis
- Turbo uzgalis
- Motora aizsardzības filtri
Aprīkojums
- Mīksts polsterējums uz roktura
- Praktiska piederumu uzglabāšana
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Gaiteņi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)