Bezvada elektriskā slota KB 5
KB 5 bezvadu elektriskā slota ir tūlīt gatava darbam un nodrošina izcilu tīrīšanas veiktspēju pat visšaurākajās vietās. Ideāla gadījuma rakstura tīrīšanai.
KB 5 bezvadu elektriskā slota ir ideāla iekārta starpposmu tīrīšanai uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. KB 5 darbina litija jonu baterija, taču tā savā kompaktajā dizainā spēj ietvert izcilu tīrīšanas veiktspēju. Šī vieglā un vietu taupošā bezvadu elektriskā slota ar savu universālo birsti savāc pilnībā visus redzamos gružus. Iekārtas kāta lokanais savienojums ļauj var bez piepūles piekļūt arī tādām grūti aizsniedzamām vietām kā starp un zem krēsliem, zem mēbelēm, tā viegli notīra kāpnes, efektīvi uzslauka gružus līdz pat grīdlīstēm. Tā gādā par ergonomisku darbu bez muguras saliekšanas. Slotai ir automātiskā ieslēgšanās un izslēgšanās funkcija un parocīga netīrumu tvertne, ko viegli izņemt no sāna.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher Adaptive Cleaning SystemUzticami savāc netīrumus no visiem grīdas segumiem. Novatoriska birste optimālai netīrumu savākšanai. Uzlabota iekšējā konstrukcija optimālai un uzticamai gružu savākšanai.
Netīrumu tvertne ir viegli izņemama un ievietojama atpakaļ iekārtāĀtra un vienkārša tvertnes iztukšošana, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
Lokanais savienojumsRokturi iespējams ērti pavērst jebkurā virzienā. Ērti manevrējama Ieskaitot starp mēbelēm un krēsliem.
Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās
- Viegli ieslēdzama un izslēdzama.
- Ātra un intuitīva.
- Ļauj saglabāt staltu stāju.
Universāla birste
- Optimāla netīrumu savākšana kā uz cietām grīdām, tā uz paklājiem.
- Viegli savāc matus, spalvas.
- Viegli slauka tuvu malām.
Universālā birste ir viegli izņemama un nomaināma
- Viegla un ātra uzkopšana tikai vienu roku.
- Aizvieto parasto slotu.
Litija jonu baterijas tehnoloģija
- Baterijas darbības laiks līdz pat 30 minūtēm, tīrot cietos segumus.
- Bez atmiņas efekta.
- Vienmēr gatava izmantošanai.
Vietu taupoša uzglabāšana
- Vienkārša, vietu taupoša uzglabāšana pat mazās nišās
- Bezvada elektrisko slotu var uzglabāt visur, kur nepieciešams.
Novietošanas stāvoklis
- Iekārta saglabā vertikālu stāvokli nelielu pārtraukumu laikā.
Viegls
- Viegli pārvietojama un manevrējama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Universālās birstes darba platums (mm)
|210
|Tvertnes tilpums (ml)
|370
|Baterijas spriegums (V)
|3.6
|Baterijas darbības laiks uz cietām virsmām (min)
|30
|Baterijas darbības laiks uz paklājiem (min)
|20
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.8
|Svars ar bateriju (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|215 x 230 x 1120
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterijas lādētājs
Aprīkojums
- Universāla birste: izņemama
Videos
Atrast KB 5 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.