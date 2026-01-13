Bezvada elektriskā slota KB 5

KB 5 bezvadu elektriskā slota ir tūlīt gatava darbam un nodrošina izcilu tīrīšanas veiktspēju pat visšaurākajās vietās. Ideāla gadījuma rakstura tīrīšanai.

KB 5 bezvadu elektriskā slota ir ideāla iekārta starpposmu tīrīšanai uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. KB 5 darbina litija jonu baterija, taču tā savā kompaktajā dizainā spēj ietvert izcilu tīrīšanas veiktspēju. Šī vieglā un vietu taupošā bezvadu elektriskā slota ar savu universālo birsti savāc pilnībā visus redzamos gružus. Iekārtas kāta lokanais savienojums ļauj var bez piepūles piekļūt arī tādām grūti aizsniedzamām vietām kā starp un zem krēsliem, zem mēbelēm, tā viegli notīra kāpnes, efektīvi uzslauka gružus līdz pat grīdlīstēm. Tā gādā par ergonomisku darbu bez muguras saliekšanas. Slotai ir automātiskā ieslēgšanās un izslēgšanās funkcija un parocīga netīrumu tvertne, ko viegli izņemt no sāna.

Īpašības un ieguvumi
Bezvada elektriskā slota KB 5: Kärcher Adaptive Cleaning System
Kärcher Adaptive Cleaning System
Uzticami savāc netīrumus no visiem grīdas segumiem. Novatoriska birste optimālai netīrumu savākšanai. Uzlabota iekšējā konstrukcija optimālai un uzticamai gružu savākšanai.
Bezvada elektriskā slota KB 5: Netīrumu tvertne ir viegli izņemama un ievietojama atpakaļ iekārtā
Netīrumu tvertne ir viegli izņemama un ievietojama atpakaļ iekārtā
Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
Bezvada elektriskā slota KB 5: Lokanais savienojums
Lokanais savienojums
Rokturi iespējams ērti pavērst jebkurā virzienā. Ērti manevrējama Ieskaitot starp mēbelēm un krēsliem.
Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās
  • Viegli ieslēdzama un izslēdzama.
  • Ātra un intuitīva.
  • Ļauj saglabāt staltu stāju.
Universāla birste
  • Optimāla netīrumu savākšana kā uz cietām grīdām, tā uz paklājiem.
  • Viegli savāc matus, spalvas.
  • Viegli slauka tuvu malām.
Universālā birste ir viegli izņemama un nomaināma
  • Viegla un ātra uzkopšana tikai vienu roku.
  • Aizvieto parasto slotu.
Litija jonu baterijas tehnoloģija
  • Baterijas darbības laiks līdz pat 30 minūtēm, tīrot cietos segumus.
  • Bez atmiņas efekta.
  • Vienmēr gatava izmantošanai.
Vietu taupoša uzglabāšana
  • Vienkārša, vietu taupoša uzglabāšana pat mazās nišās
  • Bezvada elektrisko slotu var uzglabāt visur, kur nepieciešams.
Novietošanas stāvoklis
  • Iekārta saglabā vertikālu stāvokli nelielu pārtraukumu laikā.
Viegls
  • Viegli pārvietojama un manevrējama.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Universālās birstes darba platums (mm) 210
Tvertnes tilpums (ml) 370
Baterijas spriegums (V) 3.6
Baterijas darbības laiks uz cietām virsmām (min) 30
Baterijas darbības laiks uz paklājiem (min) 20
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 0.8
Svars ar bateriju (kg) 1.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 215 x 230 x 1120

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterijas lādētājs

Aprīkojums

  • Universāla birste: izņemama
Atrast KB 5 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

