Putekļsūcējs VC 2

VC 2 putekļsūcējs ir ideāli piemērots dzīvokļu un nelielu privātmāju tīrīšanai. Tas ir kompakts un viegli vadāms, kā arī aprīkots ar filtra maisu.

Šis putekļsūcējs ir aprīkots ar higiēnisku un ērtu filtrācijas sistēmu. Kad filtra maiss ir pilns, to ir viegli nomainīt bez saskares ar netīrumiem. Šis kompaktais putekļsūcējs ir īpaši piemērots dzīvokļu un nelielu privātmāju uzkopšanai. Tas lieliski tīra cietos grīdu segumus un paklājus, savukārt tā spraugu uzgalis un mēbeļu birstīte ļauj satīrīt pat visšaurākās vietas un jutīgas virsmas. VC 2 Premium putekļsūcējam ir HEPA filtrs, kas uzticami aiztur pat vissīkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alergēnu daļiņas. Šo putekļsūcēju īpaši ērti lietojamu padara iebūvēts nodalījums piederumiem, jaudas vadība un praktisks novietošanas stāvoklis.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs VC 2: Vienkārši izmantojama filtra maisa sistēma.
Vienkārši izmantojama filtra maisa sistēma.
Vienkārša filtra izbēršana. Nav saskares ar netīrumiem.
Putekļsūcējs VC 2: Piederumu novietne
Piederumu novietne
Piederumus var ērti uzglabāt iekārtā. Visi uzgaļi vienmēr ir pa rokai.
Putekļsūcējs VC 2: Noņemams uzgalis mēbelēm
Noņemams uzgalis mēbelēm
Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Novietošanas stāvoklis
  • Iekārtu ir iespējams ātri un droši novietot tīrīšanas pārtraukumos.
HEPA 13 filtrs
  • Uzticami aiztur pat vissīkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alergēnu daļiņas.
  • Svaigs un īpaši tīrs izplūstošais gaiss veselīgai dzīves videi.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Nominālā jauda (W) 700
Darbības rādiuss (m) 7.5
Filtra maisa ietilpība (l) 2.8
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 76
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) 76
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Svars bez piederumiem (kg) 5.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 435 x 288 x 249

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.5 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: Metāls
  • Filtra maiss: Flīss
  • HEPA filtra tips: HEPA 13 filtrs
  • Grīdas uzgalis
  • Uzgalis spraugām
  • Mīksta birstīte putekļiem

Aprīkojums

  • Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
  • Praktiska piederumu uzglabāšana
  • Automātiska kabeļa uztīšana
Pielietošanas veidi
  • Cietie grīdas segumi
  • Paklāji
  • Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
  • Jutīgu virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast VC 2 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija