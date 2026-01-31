Putekļsūcējs VC 2
VC 2 putekļsūcējs ir ideāli piemērots dzīvokļu un nelielu privātmāju tīrīšanai. Tas ir kompakts un viegli vadāms, kā arī aprīkots ar filtra maisu.
Šis putekļsūcējs ir aprīkots ar higiēnisku un ērtu filtrācijas sistēmu. Kad filtra maiss ir pilns, to ir viegli nomainīt bez saskares ar netīrumiem. Šis kompaktais putekļsūcējs ir īpaši piemērots dzīvokļu un nelielu privātmāju uzkopšanai. Tas lieliski tīra cietos grīdu segumus un paklājus, savukārt tā spraugu uzgalis un mēbeļu birstīte ļauj satīrīt pat visšaurākās vietas un jutīgas virsmas. VC 2 Premium putekļsūcējam ir HEPA filtrs, kas uzticami aiztur pat vissīkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alergēnu daļiņas. Šo putekļsūcēju īpaši ērti lietojamu padara iebūvēts nodalījums piederumiem, jaudas vadība un praktisks novietošanas stāvoklis.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārši izmantojama filtra maisa sistēma.Vienkārša filtra izbēršana. Nav saskares ar netīrumiem.
Piederumu novietnePiederumus var ērti uzglabāt iekārtā. Visi uzgaļi vienmēr ir pa rokai.
Noņemams uzgalis mēbelēmIespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Novietošanas stāvoklis
- Iekārtu ir iespējams ātri un droši novietot tīrīšanas pārtraukumos.
HEPA 13 filtrs
- Uzticami aiztur pat vissīkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alergēnu daļiņas.
- Svaigs un īpaši tīrs izplūstošais gaiss veselīgai dzīves videi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Nominālā jauda (W)
|700
|Darbības rādiuss (m)
|7.5
|Filtra maisa ietilpība (l)
|2.8
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|76
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|76
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|435 x 288 x 249
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: Metāls
- Filtra maiss: Flīss
- HEPA filtra tips: HEPA 13 filtrs
- Grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Mīksta birstīte putekļiem
Aprīkojums
- Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
- Praktiska piederumu uzglabāšana
- Automātiska kabeļa uztīšana
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Paklāji
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Jutīgu virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast VC 2 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.