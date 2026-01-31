Putekļsūcējs VC 3
Nav jāmaina un jāpērk filtrēšanas maisiņi: VC 3 Premium putekļsūcējs ar multiciklona tehnoloģiju un caurspīdīgu, mazgājamu netīrumu tvertni.
Kompaktais tvertnes tipa putekļsūcējs VC 3 ar multiciklona tehnoloģiju ļauj putekļsūcēju izmantot bez filtra maisiņa. Tādējādi Jums nav jāmaina un jāpērk jauni un dārgi filtru maisi. Pateicoties caurspīdigajai tvertnei, Jūs varat uzreiz redzēt, kad to nepieciešams iztukšot. Turklāt bezmaisa risinājums nerada nepatīkamas smakas, ko var novērtēt ikviens, ne tikai alerģijas slimnieki. Kompaktā izmēra dēļ VC 3 ir ideāli piemērots dažādiem uzdevumiem dzīvokļos un mazākās mājās. Grīdas, spraugu uzgalis un mīkstā putekļu slotiņa ļauj rūpīgi iztīrīt šauras vietas un jutīgas virsmas, kā arī cietās grīdas un paklājus. Vēl viena putekļsūcēja priekšrocība – HEPA filtrs, kas droši filtrē vissmalkāko netīrumu, piemēram, ziedputekšņu vai citas alerģiju izraisošu vielu, daļiņas. Praktiska uzglabāšana.
Īpašības un ieguvumi
Multiciklonu tehnoloģijaĻauj ietaupīt uz dārgu filtru maisu iegādi. Atkritumu tvertni var viegli izskalot ar ūdeni.
HEPA 13 filtrsUzticami aiztur pat vissīkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alergēnu daļiņas. Svaigs un īpaši tīrs izplūstošais gaiss veselīgai dzīves videi.
Noņemams uzgalis mēbelēmIespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Novietošanas stāvoklis
- Iekārtu ir iespējams ātri un droši novietot tīrīšanas pārtraukumos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Nominālā jauda (W)
|700
|Netīrumu tvertnes tilpums (l)
|0.9
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|76
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|388 x 269 x 334
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: Metāls
- HEPA filtra tips: HEPA 13 filtrs
- Grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Mīksta birstīte putekļiem
Aprīkojums
- Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
- Praktiska piederumu uzglabāšana
- Automātiska kabeļa uztīšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Paklāji
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Jutīgu virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast VC 3 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.