Putekļsūcējs VC 3

Nav jāmaina un jāpērk filtrēšanas maisiņi: VC 3 Premium putekļsūcējs ar multiciklona tehnoloģiju un caurspīdīgu, mazgājamu netīrumu tvertni.

Kompaktais tvertnes tipa putekļsūcējs VC 3 ar multiciklona tehnoloģiju ļauj putekļsūcēju izmantot bez filtra maisiņa. Tādējādi Jums nav jāmaina un jāpērk jauni un dārgi filtru maisi. Pateicoties caurspīdigajai tvertnei, Jūs varat uzreiz redzēt, kad to nepieciešams iztukšot. Turklāt bezmaisa risinājums nerada nepatīkamas smakas, ko var novērtēt ikviens, ne tikai alerģijas slimnieki. Kompaktā izmēra dēļ VC 3 ir ideāli piemērots dažādiem uzdevumiem dzīvokļos un mazākās mājās. Grīdas, spraugu uzgalis un mīkstā putekļu slotiņa ļauj rūpīgi iztīrīt šauras vietas un jutīgas virsmas, kā arī cietās grīdas un paklājus. Vēl viena putekļsūcēja priekšrocība – HEPA filtrs, kas droši filtrē vissmalkāko netīrumu, piemēram, ziedputekšņu vai citas alerģiju izraisošu vielu, daļiņas. Praktiska uzglabāšana.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs VC 3: Multiciklonu tehnoloģija
Multiciklonu tehnoloģija
Ļauj ietaupīt uz dārgu filtru maisu iegādi. Atkritumu tvertni var viegli izskalot ar ūdeni.
Putekļsūcējs VC 3: HEPA 13 filtrs
HEPA 13 filtrs
Uzticami aiztur pat vissīkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alergēnu daļiņas. Svaigs un īpaši tīrs izplūstošais gaiss veselīgai dzīves videi.
Putekļsūcējs VC 3: Noņemams uzgalis mēbelēm
Noņemams uzgalis mēbelēm
Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Novietošanas stāvoklis
  • Iekārtu ir iespējams ātri un droši novietot tīrīšanas pārtraukumos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Nominālā jauda (W) 700
Netīrumu tvertnes tilpums (l) 0.9
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) 76
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Svars bez piederumiem (kg) 4.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 388 x 269 x 334

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.5 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: Metāls
  • HEPA filtra tips: HEPA 13 filtrs
  • Grīdas uzgalis
  • Uzgalis spraugām
  • Mīksta birstīte putekļiem

Aprīkojums

  • Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
  • Praktiska piederumu uzglabāšana
  • Automātiska kabeļa uztīšana
Pielietošanas veidi
  • Cietie grīdas segumi
  • Paklāji
  • Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
  • Jutīgu virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast VC 3 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

