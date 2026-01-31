Putekļsūcējs VC 3 Plus
VC 3 Plus putekļsūcējs bez maisa un ar multiciklona tehnoloģiju, kā arī uzgali parketa kopšanai. Tā caurspīdīgā atkritumu tvertne novērš nepieciešamību mainīt un iegādāties dārgus rezerves filtra maisus.
Kompaktais putekļsūcējs VC 3 Plus ar multiciklona tehnoloģiju ir paredzēts dažādiem uzkopšanas uzdevumiem dzīvokļos un mazākās mājās. Šis bezmaisa putekļsūcējs novērš nepieciešamību mainīt un pirkt jaunus filtra maisus, jo tas netīrumus savāc caurspīdīgā tvertnē. Papildus aprīkots ar uzgali parketam. Tas ne tikai efektīvi tīra cietās grīdas un paklājus, bet arī rūpīgi iztīra šauras spraugas un rūpīgāk kopjamas virsmas, pateicoties spraugu uzgalim un mēbeļu birstei. Lieliskas ziņas cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām: VC 3 Plus ir aprīkots arī ar HEPA filtru, kas uzticami no gaisa atdala pat vissmalkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alerģiju izraisošas daļiņas. Šo putekļsūcēju var arī ātri un viegli novietot praktiskajā novietošanas pozīcijā, ja Jums nepieciešams pārtraukums.
Īpašības un ieguvumi
Multiciklonu tehnoloģijaĻauj ietaupīt uz dārgu filtru maisu iegādi. Atkritumu tvertni var viegli izskalot ar ūdeni.
HEPA 13 filtrsUzticami aiztur pat vissīkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alergēnu daļiņas. Svaigs un īpaši tīrs izplūstošais gaiss veselīgai dzīves videi.
Noņemams uzgalis mēbelēmIespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Novietošanas stāvoklis
- Iekārtu ir iespējams ātri un droši novietot tīrīšanas pārtraukumos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Nominālā jauda (W)
|700
|Netīrumu tvertnes tilpums (l)
|0.9
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|76
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|388 x 269 x 334
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- HEPA filtra tips: HEPA 13 filtrs
- Uzgalis spraugām
- Mīksta birstīte putekļiem
- Uzgalis parketam
Aprīkojums
- Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
- Praktiska piederumu uzglabāšana
- Automātiska kabeļa uztīšana
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Paklāji
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Jutīgu virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast VC 3 Plus rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.