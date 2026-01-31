Putekļsūcējs VC 3 Plus

VC 3 Plus putekļsūcējs bez maisa un ar multiciklona tehnoloģiju, kā arī uzgali parketa kopšanai. Tā caurspīdīgā atkritumu tvertne novērš nepieciešamību mainīt un iegādāties dārgus rezerves filtra maisus.

Kompaktais putekļsūcējs VC 3 Plus ar multiciklona tehnoloģiju ir paredzēts dažādiem uzkopšanas uzdevumiem dzīvokļos un mazākās mājās. Šis bezmaisa putekļsūcējs novērš nepieciešamību mainīt un pirkt jaunus filtra maisus, jo tas netīrumus savāc caurspīdīgā tvertnē. Papildus aprīkots ar uzgali parketam. Tas ne tikai efektīvi tīra cietās grīdas un paklājus, bet arī rūpīgi iztīra šauras spraugas un rūpīgāk kopjamas virsmas, pateicoties spraugu uzgalim un mēbeļu birstei. Lieliskas ziņas cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām: VC 3 Plus ir aprīkots arī ar HEPA filtru, kas uzticami no gaisa atdala pat vissmalkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alerģiju izraisošas daļiņas. Šo putekļsūcēju var arī ātri un viegli novietot praktiskajā novietošanas pozīcijā, ja Jums nepieciešams pārtraukums.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs VC 3 Plus: Multiciklonu tehnoloģija
Multiciklonu tehnoloģija
Ļauj ietaupīt uz dārgu filtru maisu iegādi. Atkritumu tvertni var viegli izskalot ar ūdeni.
Putekļsūcējs VC 3 Plus: HEPA 13 filtrs
HEPA 13 filtrs
Uzticami aiztur pat vissīkākos netīrumus, piemēram, putekšņus un citas alergēnu daļiņas. Svaigs un īpaši tīrs izplūstošais gaiss veselīgai dzīves videi.
Putekļsūcējs VC 3 Plus: Noņemams uzgalis mēbelēm
Noņemams uzgalis mēbelēm
Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Novietošanas stāvoklis
  • Iekārtu ir iespējams ātri un droši novietot tīrīšanas pārtraukumos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Nominālā jauda (W) 700
Netīrumu tvertnes tilpums (l) 0.9
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) 76
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Svars bez piederumiem (kg) 4.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 388 x 269 x 334

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.5 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • HEPA filtra tips: HEPA 13 filtrs
  • Uzgalis spraugām
  • Mīksta birstīte putekļiem
  • Uzgalis parketam

Aprīkojums

  • Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
  • Praktiska piederumu uzglabāšana
  • Automātiska kabeļa uztīšana
Pielietošanas veidi
  • Cietie grīdas segumi
  • Paklāji
  • Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
  • Jutīgu virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast VC 3 Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

