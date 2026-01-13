Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome

Vieglā putekļsūcēja konstrukcija nodrošina tīrīšanu bez piepūles. VC 4 Cordless myHome atvieglo mazo mājsaimniecību uzkopšanu.

Maksimāla kustību brīvība apvienojumā ar maksimālu komfortu. VC 4 Cordless myHome putekļsūcējs ar darbības laiku līdz pat 30 minūtēm aiztaupa lietotājam pūles, ko sagādā lielas iekārtas nēsāšana apkārt. Vairākas iekārtas viedās funkcijas padara tīrīšanu patīkamāku: netīrumu tvertnes iztukšošana ar spiedpogu, palielinātas jaudas (Boost) režīms, ergonomiska konstrukcija un aktīvais grīdas uzgalis nodrošina uzticamu netīrumu savākšanu no cietajām grīdām un paklājiem. Ērtā mēlītes fiksācijas funkcija novērš nepieciešamību to pastāvīgi turēt piespiestu. Iekārtas rūpīgi izstrādātā konstrukcija gādā arī par to, ka ir iespējams iztīrīt grūti aizsniedzamās vietas, piemēram, vietas gar dīvānu vai zem mēbelēm.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome: Pielāgota tehnoloģija
Pielāgota tehnoloģija
Jaudīga 21,6 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 30 minūšu darbības laiks pamata režīmā.
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome: Divpakāpju jaudas kontrole
Divpakāpju jaudas kontrole
Pietiekami ilgs darbības laiks mazu mājsaimniecību tīrīšanai. Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms. Darbības laiks līdz 18 minūtēm augstākajā jaudas līmenī.
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome: Vienkārša lietošana
Vienkārša lietošana
Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam. Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu. Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Praktiski veidota filtru sistēma
  • Trīspakāpju filtru sistēma ar cikloniskajiem, gaisa ieplūdes un porolona filtriem.
  • Nav vajadzības regulāri iegādāties jaunus filtru maisus.
  • Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Aktīvais grīdas uzgalis
  • Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
  • Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
  • Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
Bezvadu putekļsūcēja viegla uzglabāšana
  • Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
  • Vietu taupoša konstrukcija, iekārta vienmēr ir gatava darbam.
  • Ērta uzlāde.
Plašs pielietojums
  • Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) < 78
Tvertnes tilpums (ml) 650
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 21.6
Kapacitāte (Ah) 2.5
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) Parastais režīms: / apt. 30 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 18
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 345
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 2.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 x 236 x 1115

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija: 21,6 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
  • Putu filtrs
  • Gaisa ieplūdes filtrs: 1 Gabals(i)
  • Universālais grīdas uzgalis
  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējmumam un mīksta putekļu birstīte ("divi vienā")
  • Iesūkšanas caurule: Plastmasa
  • Mazais sienas balstenis

Aprīkojums

  • Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
  • Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
  • Paklāji
  • Tekstila virsmas
  • Kāpnes
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija