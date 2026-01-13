Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome
Vieglā putekļsūcēja konstrukcija nodrošina tīrīšanu bez piepūles. VC 4 Cordless myHome atvieglo mazo mājsaimniecību uzkopšanu.
Maksimāla kustību brīvība apvienojumā ar maksimālu komfortu. VC 4 Cordless myHome putekļsūcējs ar darbības laiku līdz pat 30 minūtēm aiztaupa lietotājam pūles, ko sagādā lielas iekārtas nēsāšana apkārt. Vairākas iekārtas viedās funkcijas padara tīrīšanu patīkamāku: netīrumu tvertnes iztukšošana ar spiedpogu, palielinātas jaudas (Boost) režīms, ergonomiska konstrukcija un aktīvais grīdas uzgalis nodrošina uzticamu netīrumu savākšanu no cietajām grīdām un paklājiem. Ērtā mēlītes fiksācijas funkcija novērš nepieciešamību to pastāvīgi turēt piespiestu. Iekārtas rūpīgi izstrādātā konstrukcija gādā arī par to, ka ir iespējams iztīrīt grūti aizsniedzamās vietas, piemēram, vietas gar dīvānu vai zem mēbelēm.
Īpašības un ieguvumi
Pielāgota tehnoloģijaJaudīga 21,6 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 30 minūšu darbības laiks pamata režīmā.
Divpakāpju jaudas kontrolePietiekami ilgs darbības laiks mazu mājsaimniecību tīrīšanai. Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms. Darbības laiks līdz 18 minūtēm augstākajā jaudas līmenī.
Vienkārša lietošanaJaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam. Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu. Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Praktiski veidota filtru sistēma
- Trīspakāpju filtru sistēma ar cikloniskajiem, gaisa ieplūdes un porolona filtriem.
- Nav vajadzības regulāri iegādāties jaunus filtru maisus.
- Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Aktīvais grīdas uzgalis
- Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
- Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
Bezvadu putekļsūcēja viegla uzglabāšana
- Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
- Vietu taupoša konstrukcija, iekārta vienmēr ir gatava darbam.
- Ērta uzlāde.
Plašs pielietojums
- Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|650
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|21.6
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 30 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 18
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|345
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 236 x 1115
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 21,6 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
- Putu filtrs
- Gaisa ieplūdes filtrs: 1 Gabals(i)
- Universālais grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējmumam un mīksta putekļu birstīte ("divi vienā")
- Iesūkšanas caurule: Plastmasa
- Mazais sienas balstenis
Aprīkojums
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Videos
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Kāpnes