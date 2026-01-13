Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Car
Kompakts, viegls un vienmēr pa rokai. Bezvadu putekļsūcējs ar bezmaisa filtrācijas sistēmu. VC 4 Cordless myHome Car ir lieliski piemērots mazām mājsaimniecībām un automašīnu salonu tīrīšanai.
Vienmēr blakus, kad tas ir nepieciešams. VC 4 Cordless myHome Car putekļsūcējs ar savu mazo svaru un neierobežoto kustību brīvību ir īpaši daudzpusīgs un ērts lietošanā. Noņemot iesūkšanas cauruli, tas kļūst par kompaktu rokas putekļsūcēju, kas ir lieliski piemērots automašīnu salonu tīrīšanai. Tam arī ir ideāli pielāgoti aksesuāri automašīnas salona tīrīšanai, proti, uzgalis spraugām, garš, elastīgs spraugu papilduzgalis dziļāku šķirbu tīrīšanai, mīksto mēbeļu birste "divi vienā" smalkām virsmām, pagarinājuma šļūtene labākai sasniedzamībai un liels uzgalis polsterējumam. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā var darboties līdz 30 minūtēm. Praktiskais aprīkojums atvieglo putekļsūcēja darbu. Tajā ietilpst aktīvais grīdas uzgalis drošai netīrumu savākšanai no cietajām grīdām un paklājiem, palielinātas jaudas funkcija ātrai papildu jaudas iegūšanai, putekļu tvertnes iztukšošana ar vienu klikšķi un darbības pogas fiksatora funkcija, kas novērš nepieciešamību turēt to nospiestu. Putekļsūcēju var uzglabāt nelielās telpās, izmantojot komplektācijā iekļauto sienas balsteni.
Īpašības un ieguvumi
Pielāgota tehnoloģijaJaudīga 21,6 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 30 minūšu darbības laiks pamata režīmā.
Divpakāpju jaudas kontrolePietiekami ilgs darbības laiks mazu mājsaimniecību tīrīšanai. Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms. Darbības laiks līdz 18 minūtēm augstākajā jaudas līmenī.
Papildu piederumi, kas paredzēti auto salonu tīrīšanaiGarš, elastīgs uzgalis spraugām un elastīga pagarinājuma šļūtene, lai atvieglotu darbu un varētu sasniegt visas auto salona virsmas. Liels uzgalis polsterējumam ātrai un rūpīgai auto sēdekļu tīrīšanai.
Vienkārša lietošana
- Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
- Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
- Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Praktiski veidota filtru sistēma
- Trīspakāpju filtru sistēma ar cikloniskajiem, gaisa ieplūdes un porolona filtriem.
- Nav vajadzības regulāri iegādāties jaunus filtru maisus.
- Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Aktīvais grīdas uzgalis
- Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
- Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
Bezvadu putekļsūcēja viegla uzglabāšana
- Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
- Vietu taupoša konstrukcija, iekārta vienmēr ir gatava darbam.
- Ērta uzlāde.
Plašs pielietojums
- Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|650
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|21.6
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 30 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 18
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|345
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 236 x 1115
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 21,6 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
- Putu filtrs
- Gaisa ieplūdes filtrs: 1 Gabals(i)
- Universālais grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Garš, lokans uzgalis spraugām
- Lokans šļūtenes pagarinājums
- Lielais uzgalis tapsējumam
- Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
- Iesūkšanas caurule: Plastmasa
- Mazais sienas balstenis
Aprīkojums
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Videos
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Kāpnes
- Automašīnas salons