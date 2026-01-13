Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet

Kompakts, bez filtra maisiņa un lieliski piemērots mājdzīvnieku spalvu savākšanai. VC 4 Cordless myHome Pet putekļsūcējs ir lieliska ierīce mazām mājsaimniecībām ar mājdzīvniekiem.

Kompakts, tomēr jaudīgs bezvadu putekļsūcējs. VC 4 Cordless myHome Pet vienmēr ir pa rokai un uzticami sasūc putekļus, netīrumus un mājdzīvnieku spalvas no visām grīdām un virsmām. Bezmaisa bezvadu putekļsūcējs sniedz iespaidīgu augsta komforta, maza svara un neierobežotas pārvietošanās brīvības kombināciju. Turklāt zemais trokšņa līmenis neliek baidīties mājdzīvniekiem. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā var darboties līdz 30 minūtēm. To var izmantot gan kā grīdas, gan kā rokas putekļsūcēju. Aktīvais, motorizētais grīdas uzgalis nodrošina rūpīgu uzkopšanu, sasūcot netīrumus un matus no cietajām grīdām un paklājiem. Motorizētā mini turbo birste droši savāc ieēdušos netīrumus, drupatas, atmirušās ādas šūnas un matus no polsterējuma, mājdzīvnieku gultām un matračiem. Citas funkcijas - putekļu tvertnes iztukšošana ar vienu klikšķi, palielinātas jaudas funkcija ātrai papildu jaudas iegūšanai nepieciešamības gadījumā un darbības pogas fiksators, kas novērš nepieciešamību turēt to nospiestu. Uzgalis šķirbām, mīksta mēbeļu birste "divi vienā" un sienas balstenis papildina piedāvājuma klāstu.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet: Pielāgota tehnoloģija
Pielāgota tehnoloģija
Jaudīga 21,6 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 30 minūšu darbības laiks pamata režīmā.
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet: Divpakāpju jaudas kontrole
Divpakāpju jaudas kontrole
Pietiekami ilgs darbības laiks mazu mājsaimniecību tīrīšanai. Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms. Darbības laiks līdz 18 minūtēm augstākajā jaudas līmenī.
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet: Papildu piederumi, kas paredzēti mājdzīvnieku īpašniekiem
Papildu piederumi, kas paredzēti mājdzīvnieku īpašniekiem
Motorizētā mini turbo birste viegli noņem gandrīz visas mājdzīvnieku spalvas no mīkstajām mēbelēm.
Vienkārša lietošana
  • Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
  • Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
  • Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Praktiski veidota filtru sistēma
  • Trīspakāpju filtru sistēma ar cikloniskajiem, gaisa ieplūdes un porolona filtriem.
  • Nav vajadzības regulāri iegādāties jaunus filtru maisus.
  • Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Aktīvais grīdas uzgalis
  • Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
  • Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
  • Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
Bezvadu putekļsūcēja viegla uzglabāšana
  • Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
  • Vietu taupoša konstrukcija, iekārta vienmēr ir gatava darbam.
  • Ērta uzlāde.
Plašs pielietojums
  • Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) < 78
Tvertnes tilpums (ml) 650
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 21.6
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) Parastais režīms: / apt. 30 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 18
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 345
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 2.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 x 236 x 1115

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija: 21,6 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
  • Putu filtrs
  • Gaisa ieplūdes filtrs: 1 Gabals(i)
  • Universālais grīdas uzgalis
  • Mini turbo birste
  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
  • Iesūkšanas caurule: Plastmasa
  • Mazais sienas balstenis

Aprīkojums

  • Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
  • Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet
Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
  • Paklāji
  • Mājdzīvnieku spalvas
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija