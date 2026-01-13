Akumulatora putekļsūcējs VC 4 Cordless myHome Pet
Kompakts, bez filtra maisiņa un lieliski piemērots mājdzīvnieku spalvu savākšanai. VC 4 Cordless myHome Pet putekļsūcējs ir lieliska ierīce mazām mājsaimniecībām ar mājdzīvniekiem.
Kompakts, tomēr jaudīgs bezvadu putekļsūcējs. VC 4 Cordless myHome Pet vienmēr ir pa rokai un uzticami sasūc putekļus, netīrumus un mājdzīvnieku spalvas no visām grīdām un virsmām. Bezmaisa bezvadu putekļsūcējs sniedz iespaidīgu augsta komforta, maza svara un neierobežotas pārvietošanās brīvības kombināciju. Turklāt zemais trokšņa līmenis neliek baidīties mājdzīvniekiem. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā var darboties līdz 30 minūtēm. To var izmantot gan kā grīdas, gan kā rokas putekļsūcēju. Aktīvais, motorizētais grīdas uzgalis nodrošina rūpīgu uzkopšanu, sasūcot netīrumus un matus no cietajām grīdām un paklājiem. Motorizētā mini turbo birste droši savāc ieēdušos netīrumus, drupatas, atmirušās ādas šūnas un matus no polsterējuma, mājdzīvnieku gultām un matračiem. Citas funkcijas - putekļu tvertnes iztukšošana ar vienu klikšķi, palielinātas jaudas funkcija ātrai papildu jaudas iegūšanai nepieciešamības gadījumā un darbības pogas fiksators, kas novērš nepieciešamību turēt to nospiestu. Uzgalis šķirbām, mīksta mēbeļu birste "divi vienā" un sienas balstenis papildina piedāvājuma klāstu.
Īpašības un ieguvumi
Pielāgota tehnoloģijaJaudīga 21,6 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 30 minūšu darbības laiks pamata režīmā.
Divpakāpju jaudas kontrolePietiekami ilgs darbības laiks mazu mājsaimniecību tīrīšanai. Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms. Darbības laiks līdz 18 minūtēm augstākajā jaudas līmenī.
Papildu piederumi, kas paredzēti mājdzīvnieku īpašniekiemMotorizētā mini turbo birste viegli noņem gandrīz visas mājdzīvnieku spalvas no mīkstajām mēbelēm.
Vienkārša lietošana
- Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
- Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
- Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Praktiski veidota filtru sistēma
- Trīspakāpju filtru sistēma ar cikloniskajiem, gaisa ieplūdes un porolona filtriem.
- Nav vajadzības regulāri iegādāties jaunus filtru maisus.
Aktīvais grīdas uzgalis
- Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
- Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
Bezvadu putekļsūcēja viegla uzglabāšana
- Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
- Vietu taupoša konstrukcija, iekārta vienmēr ir gatava darbam.
- Ērta uzlāde.
Plašs pielietojums
- Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|650
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|21.6
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 30 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 18
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|345
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 236 x 1115
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 21,6 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
- Putu filtrs
- Gaisa ieplūdes filtrs: 1 Gabals(i)
- Universālais grīdas uzgalis
- Mini turbo birste
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
- Iesūkšanas caurule: Plastmasa
- Mazais sienas balstenis
Aprīkojums
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Videos
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Mājdzīvnieku spalvas