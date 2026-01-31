Stumjama slaucīšanas mašīna S 4
20 l atkritumu tvertne, sānu birste un 510 mm slaucīšanas platums: S 4 tīrītājs izmantojams visu gadu, piemērots mazākiem laukumiem un šaurākās vietās nodrošinot tīrību.
Neatkarīgi no tā, vai tās ir ziedlapiņas pavasarī, smiltis vasarā, lapas rudenī vai smiltis ziemā: Efektīvais un ergonomiskais Kärcher slaucītājs S 4 nodrošina žilbinošu tīrību visā mājā un dārzā cauru gadu. Spēcīgās pamatbirstes un sānu birstes kopīgais slaucīšanas platums 510 mm bez piepūles nodrošinās uzkopt platības pat līdz 1800 m² stundā. Iekārta atkritumus savāc tieši 20 litru atkritumu tvertnē. Garie sānu birstes sariņi nodrošina pilnīgu tīrību tieši līdz malai. Regulējamo rokturi var pielāgot atbilstoši lietotāja augumam. Bajonetes stiprinājuma skrūves roktura regulāciju padara vienkāršu. Slaucītāju var viegli salocīt un uzglabāt taupot vietu, pateicoties pēdas plāksnei pie rāmja, un viegli pārnēsāt aiz roktura. Slaucītājs ir gatavs lietošanai īsā laikā. Atkritumu tvertni var viegli noņemt, droši novietot un iztukšot bez saskares ar netīrumiem.
Īpašības un ieguvumi
Praktisks vāciņš sānu birstei.Bezinstrumentu savienojums ārtai un vienkāršai birstu nomaiņai.
Ērta balsta plāksne.Viegli salokāms rokturis - vietu taupošai glabāšanai.
Augstuma regulācija ar bajonetes savienojumuMugurai draudzīgu slaucīšanu nodrošina atbilstoša roktura augstuma regulēšana
Liela netīrumu tvertne
- Reti nepieciešams iztukšot tvertni
Viegla netīrumu tvertnes izņemšana
- Vienkārša tvertnes iztukšošana
Vertikāls gružu konteiners
- Tvertnes iztukšošana bez nepieciešamības saskarties ar netīrumiem
Liels slaucīšanas platums
- Augsta tīrīšanas veiktspēja.
Slaucīšana gar grīdlīsti
- Rūpīga kakltu, stūru, un šķirbu slaucīšana.
Praktisks rokturis pārnēsāšanai
- Rokturis nodrošina slaucītāja vieglu pārnēsāšanu un uzglabāšanu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Darba platums ar sānu birsti (mm)
|510
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1800
|Korpuss / rāmis
|Plastmasa
|Gružu tvertne (l)
|20
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.8
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|9.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|760 x 600 x 940
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Sānu birste: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Ergonomisks virzīšanas rokturis
- Roktura bezpakāpju regulācija
- Glabāšanas pozīcija
- Pēda vietu taupošai uzglabāšanai
- Sānu birstes nomaiņa bez instrumentiem
- Vertikāls gružu konteiners
Videos
Pielietošanas veidi
- Visapkārt mājai un dārzam
- Celiņi ap māju
- Celiņi
- Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
- Pagrabs
Piederumi
Atrast S 4 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.