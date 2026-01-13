Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin

Divas sānu birstes, 20 l atkritumu tvertne un 680 mm slaucīšanas platums: S 4 Twin slaucītājs paredzēts izmantošanai cauru gadu mazākās un šaurākās vietās un pilnīgai tīrībai gar apmalēm.

Neatkarīgi no tā, vai tās ir ziedlapiņas pavasarī, smiltis vasarā, lapas rudenī vai smiltis ziemā: Efektīvais un ergonomiskais Kärcher slaucītājs S 4 Twin nodrošina žilbinošu tīrību visā mājā un dārzā cauru gadu. Spēcīgās pamatbirstes un un abu sānu birstu kopīgais slaucīšanas platums 680 mm bez piepūles nodrošinās uzkopt platības pat līdz 2400 m² stundā. Iekārta atkritumus savāc tieši 20 litru atkritumu tvertnē. Garie sānu birstu sariņi nodrošina pilnīgu tīrību tieši līdz malai. Regulējamo rokturi var pielāgot atbilstoši lietotāja augumam. Bajonetes stiprinājuma skrūves roktura regulāciju padara vienkāršu. Slaucītāju var viegli salocīt un uzglabāt taupot vietu, pateicoties pēdas plāksnei pie rāmja, un viegli pārnēsāt aiz roktura. Slaucītājs ir gatavs lietošanai īsā laikā. Atkritumu tvertni var viegli noņemt, droši novietot un iztukšot bez saskares ar netīrumiem.

Īpašības un ieguvumi
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin: Praktisks vāciņš sānu birstei.
Praktisks vāciņš sānu birstei.
Bezinstrumentu savienojums ārtai un vienkāršai birstu nomaiņai.
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin: Ērta balsta plāksne.
Ērta balsta plāksne.
Viegli salokāms rokturis - vietu taupošai glabāšanai.
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin: Augstuma regulācija ar bajonetes savienojumu
Augstuma regulācija ar bajonetes savienojumu
Mugurai draudzīgu slaucīšanu nodrošina atbilstoša roktura augstuma regulēšana
Liela netīrumu tvertne
  • Reti nepieciešams iztukšot tvertni
Viegla netīrumu tvertnes izņemšana
  • Vienkārša tvertnes iztukšošana
Vertikāls gružu konteiners
  • Tvertnes iztukšošana bez nepieciešamības saskarties ar netīrumiem
Liels slaucīšanas platums
  • Augsta tīrīšanas veiktspēja.
Slaucīšana gar grīdlīsti
  • Rūpīga kakltu, stūru, un šķirbu slaucīšana.
Praktisks rokturis pārnēsāšanai
  • Rokturis nodrošina slaucītāja vieglu pārnēsāšanu un uzglabāšanu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Darba platums ar sānu birsti (mm) 680
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2400
Korpuss / rāmis Plastmasa
Gružu tvertne (l) 20
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 10.2
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 10.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 760 x 668 x 940

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Sānu birste: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Ergonomisks virzīšanas rokturis
  • Roktura bezpakāpju regulācija
  • Glabāšanas pozīcija
  • Pēda vietu taupošai uzglabāšanai
  • Sānu birstes nomaiņa bez instrumentiem
  • Vertikāls gružu konteiners
Videos
Piederumi
Atrast S 4 Twin rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija