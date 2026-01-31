Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin 2in1

Aprīkots ar īpašām sānu birstēm mitriem gružiem: S 4 Twin "divi vienā" slaucītājs ar 680 mm slaucīšanas platumu. Ideāli piemērots visu gadu lietošanai mazākās un šaurākās platībās.

Neatkarīgi no tā, vai jāsatīra ziedlapiņas, smiltis, lapas vai putraimi: efektīvais un ergonomiskais S 4 Twin "divi vienā" slaucītājs visa gada garumā rekordīsā laikā nodrošina brīnišķīgi tīru māju un skaistu dārzu. Līdztekus standarta sānu birstēm sausiem gružiem, S 4 Twin "divi vienā" ir aprīkots arī ar divām papildu sānu birstēm ar cietākiem sariem mitriem gružiem. Ar jaudīgo rullīšu birsti un 680 mm slaucīšanas platumu slaucītājs stundas laikā viegli tiek galā ar teritoriju līdz 2400 m² . Netīrumi nonāk tieši 20 litru atkritumu konteinerā. Garie sānu birstīšu sari nodrošina pilnīgu tīrību tieši līdz pat virsmas malai. Bezgalīgi regulējamo stumšanas rokturi var optimāli pielāgot atbilstoši lietotāja augumam. Pateicoties stiprinājumam, augstuma regulēšanas skrūves vairs nevar pazust. Slaucītāju bez pieliekšanās var viegli salocīt pēc nepieciešamības, izmantojot kājas pogu pie rāmja, un pārnēsāt, turot aiz roktura, lai glabāšanā neaizņemtu lieku vietu. Slaucītājam ir unikāls sānu birstīšu stiprinājums, kura pievienošana nav nepieciešami instrumenti. Slaucītājs ātri būs gatavs lietošanai. Atkritumu tvertni var viegli noņemt, droši nolikt un iztukšot bez saskares ar netīrumiem.

Īpašības un ieguvumi
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin 2in1: Divi sānu birstīšu pāri
Divi sānu birstīšu pāri
Standarta sānu birstes sauso netīrumu savākšanai un sānu birstes ar raupjākiem sariem mitru netīrumu savākšanai.
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin 2in1: Praktisks vāciņš sānu birstei.
Praktisks vāciņš sānu birstei.
Bezinstrumentu savienojums ārtai un vienkāršai birstu nomaiņai.
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin 2in1: Ērta balsta plāksne.
Ērta balsta plāksne.
Viegli salokāms rokturis - vietu taupošai glabāšanai.
Augstuma regulācija ar bajonetes savienojumu
  • Mugurai draudzīgu slaucīšanu nodrošina atbilstoša roktura augstuma regulēšana
Liela netīrumu tvertne
  • Reti nepieciešams iztukšot tvertni
Viegla netīrumu tvertnes izņemšana
  • Vienkārša tvertnes iztukšošana
Vertikāls gružu konteiners
  • Tvertnes iztukšošana bez nepieciešamības saskarties ar netīrumiem
Liels slaucīšanas platums
  • Augsta tīrīšanas veiktspēja.
Slaucīšana gar grīdlīsti
  • Rūpīga kakltu, stūru, un šķirbu slaucīšana.
Praktisks rokturis pārnēsāšanai
  • Rokturis nodrošina slaucītāja vieglu pārnēsāšanu un uzglabāšanu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Darba platums ar sānu birsti (mm) 680
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2400
Korpuss / rāmis Plastmasa
Gružu tvertne (l) 20
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 10.5
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 10.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 760 x 668 x 940

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Sānu birste: 2 Gabals(i)
  • Sānu birste slapjiem netīrumiem: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Ergonomisks virzīšanas rokturis
  • Roktura bezpakāpju regulācija
  • Glabāšanas pozīcija
  • Pēda vietu taupošai uzglabāšanai
  • Sānu birstes nomaiņa bez instrumentiem
  • Vertikāls gružu konteiners
Pielietošanas veidi
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Celiņi ap māju
  • Celiņi
  • Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
  • Pagrabs
