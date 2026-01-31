Stumjama slaucīšanas mašīna S 6
38 l atkritumu tvertne, sānu birste un 670 mm slaucīšanas platums: S 6 ir ideāls slaucītājs izmantošanai visa gada garumā lielākās un plašākās vietās un pilnīgai tīrībai arī gar apmalēm.
Neatkarīgi no tā, vai tas ir pavasaris, vasara, rudens vai ziema - Kärcher jaunais S 6 slaucītājs ir piemērots tīrīšanai mājas un dārza apkārtnē cauru gadu. Tas ir efektīvs: spēcīgā pamatbirste un sānu birste ar kopējo slaucīšanas platumu 670 mm bez piepūles ļauj saslaucīt platības līdz 2500 m² stundā. Tas ir ergonomisks: bīdāmo rokturi var iestatīt 2 pozīcijās, un, lai saglabātu staltu augumu, to var optimāli pielāgot attiecīgā lietotāja garumam. Tīras rokas: atkritumi nonāk tieši 38 litru atkritumu tvertnē, ko var iztukšot nesasmērējot rokas. Vēl jāizceļ tā sānu birstes papildu augstuma regulēšanu, kas nodrošina pielāgojamu spiedienu atkritumiem - tādējādi nodrošinot labākos slaucīšanas rezultātus. Balsta pēda pie rāmja nodrošina vietu taupošu glabāšanu, kad rokturis ir pielocīts. Sānu birstes pievienošana bez instrumentiem - tūlītēja gatavība darbam.
Īpašības un ieguvumi
Praktisks vāciņš sānu birstei.Bezinstrumentu savienojums ārtai un vienkāršai birstu nomaiņai.
Ērta balsta plāksne.Viegli salokāms rokturis - vietu taupošai glabāšanai.
Fleksibla sānu birstu regulācijaIndividuāli pielāgojams kontaktspiediens dažādiem gružu veidiem
Liela netīrumu tvertne
- Reti nepieciešams iztukšot tvertni
Viegla netīrumu tvertnes izņemšana
- Vienkārša tvertnes iztukšošana
Vertikāls gružu konteiners
- Tvertnes iztukšošana bez nepieciešamības saskarties ar netīrumiem
Liels slaucīšanas platums
- Augsta tīrīšanas veiktspēja.
Slaucīšana gar grīdlīsti
- Rūpīga kakltu, stūru, un šķirbu slaucīšana.
Stumšanas roktura augstuma regulācija 2 pozīcijās
- Mugurai draudzīgu slaucīšanu nodrošina atbilstoša roktura augstuma regulēšana
Praktisks rokturis pārnēsāšanai
- Rokturis nodrošina slaucītāja vieglu pārnēsāšanu un uzglabāšanu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Darba platums ar sānu birsti (mm)
|670
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2500
|Korpuss / rāmis
|Plastmasa
|Gružu tvertne (l)
|38
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|14.2
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|14.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|17.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|926 x 795 x 1032
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Sānu birste: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Ergonomisks virzīšanas rokturis
- Stumšanas roktura augstuma regulācija 2 pozīcijās
- Glabāšanas pozīcija
- Pēda vietu taupošai uzglabāšanai
- Regulējama sānu birste
- Sānu birstes nomaiņa bez instrumentiem
- Vertikāls gružu konteiners
Pielietošanas veidi
- Visapkārt mājai un dārzam
- Celiņi ap māju
- Celiņi
- Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
- Pagrabs
