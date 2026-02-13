Automobiļu šampūns, koncentrāts, 500ml
Automašīnas šampūna koncentrāts materiālu ietaupošai automašīnas tīrīšanai. Noņem eļļu, taukus, ziemas un ielu netīrumus no krāsas, stikla, plastmasas un hroma. Pagatavo 5 l atšķaidīta mazgāšanas līdzekļa.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (ml)
|500
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|8
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|70 x 70 x 240
Pielietošanas veidi
- Plastmasa
- Logiem un stikla virsmām
- Krāsu virsmas
- Hroms