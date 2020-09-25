Kärcher tvaika tīrītāji pret koronavīrusu
Higiēniska tīrība ar tvaiku: līdz pat 99,999% apvalkoto vīrusu tiek iznīcināti*
Iznīcina līdz pat 99.999% koronavīrusa.* Un baktērijas.**
Kärcher noorganizēja savu tvaika tīrītāju efektivitātes pārbaudi cīņā pret vīrusiem neatkarīgā laboratorijā. Rezultāts: ja to pareizi lieto, šīs ierīces no cietām virsmām noņem līdz 99,999% apvalkoto vīrusu*, piemēram, koronavīrusu vai gripu, un 99,99% parasto sadzīves baktēriju**. Tā kā pašlaik dezinfekcijas līdzekļi galvenokārt ir jātaupa ambulatorai un stacionārai aprūpei, tvaika tīrītāji var dot vērtīgu ieguldījumu vispārējā higiēnā - gan privātās mājsaimniecībās, gan komerciālajā un rūpnieciskajā lietošanā.
Apvalkotos vīrusus, kā, piemēram, koronavīrusu SARS-CoV-2, var neitralizēt ar augstu temperatūru. Tā kā vīrusi nav baktērijas vai dzīvi organismi, eksperti spriež arī par vīrusu inaktivāciju. Laboratorijā uz cietas virsmas tika izplatīts sertificēts testa vīruss (Modificēts-Vaccinia-Ankara-vīruss), kas ir apvalkoto vīrusu pārstāvis. Pēc tam šī zona tika notīrīta ar tvaika tīrītāja rokas sprauslu un atbilstošu mikrošķiedras spilventiņu. Tika pierādīts, ka ar maksimālu tvaika spiedienu un tīrīšanas ilgumu 30 sekundes vienā zonā var panākt ievērojamu vīrusu samazinājumu līdz 99,999%.
*Testi ir parādījuši, ka 30 sekunžu ilga vienas vietas tīrīšana ar maksimālo ātrumu ar Kärcher tvaika tīrītāju var noņemt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, koronavīrusu vai gripu (izņemot B hepatīta vīrusu) no kopīgām gludām sadzīves cietajām virsmām (testa baktērija: Modificēts-Vaccinia-Ankara-vīruss).
**Rūpīgi tīrot ar Kärcher tvaika tīrītāju, 99.99% no visām kopīgajām sadzīves baktērijām uz kopējām gludajām sadzīves cietajām virsmām tiks nogalinātas ar noteikumu, ka tīrīšanas ātrums ir 30 cm/s ar maksimālo tvaika līmenis (testa baktērija: Enterococcus hirae). 99,999% ar profesionālajiem tvaika tīrītājiem SG(V) saskaņā ar EN 16615:2015-06, PVC grīda, testa mikrobi: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Higiēniska dziļā tīrīšana visās telpās
Virtuves uzkopšana
Santehnika, sienas flīzes, stikla un sintētiskās virsmas, tvaika nosūcēji, plīts virsmas, cepeškrāsnis vai izlietnes – tvaika tīrītāji padara virtuvi higiēniski tīru – un tas viss bez jebkādām ķimikālijām.
Vannas istabas uzkopšana
Tvaika tīrītāji nevainojami paveic darbu un nodrošina absolūti higiēnisku tīrību, pat tīrot tādas virsmas kā sienas flīzes, stikla un spoguļu virsmas, logus, santehniku, duškabīnes, kā arī plaisas un spraugas.
Grīdu uzkopšana
Tvaika tīrītāji nodrošina maksimālu tīrību un higiēnu, tīrot akmens flīzes, PVC, lamināta vai lakota parketa grīdas segumus – bez jebkādiem ķīmisko vielu atlikumiem.