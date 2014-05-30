Tvaika tīrītāja pielietošanas iespējas
Ar pilnu tvaiku pretī netīrumiem! Ar tvaika tīrītāju jūs notīrīsiet praktiski visas virsmas jūsu mājsaimniecībā pamatīgi, higiēniski un videi draudzīgi — līdz pat sīkākajām spraugām. Un nav nepieciešami nekādi tīrīšanas līdzekļi, atvadieties no plankumiem. Pēc tīrīšanas nepaliek nekādu kaļķakmens nosēdumu, jo tvaika radīšanas brīdī ūdens tiek demineralizēts.
Notīra taukainas nogulsnes
1. Nerūsošais tērauds ir tiešām lielisks materiāls — tomēr tas izskatās labi tikai, ja uz tā nav taukainu nogulšņu. Īpaši labus rezultātus var panākt, izmantojot mīkstu velūra pārvalku un dzelteno mikrošķiedras drāniņu (īpašie piederumi) no mikrošķiedras virtuves drāniņu komplekta.
2. Ja smērviela tur atrodas jau labu laiku, tad beršana ar spiešanu ir vienīgais risinājums. To darot vienmēr pielietojiet tvaiku.
3. Smērviela lēnām uzkrāsies uz drāniņas. Tāpēc drāniņa laiku pa laikam ir jānomaina.
4. Virsma tad tiek notīrīta pa vienai sekcijai pēc kārtas — uzgalis vienā rokā un tīra drāniņa otrā.
Spraugu tīrīšana
1. Smalkais uzgalis ir piemērots mērķtiecīgai flīžu spraugu tīrīšanai, tāpat arī ir iespēja pievienot apaļo birsti.
2. Apstrādājot virsmu ar tiešu tvaika strūklu un pēc tam enerģiski beržot, varēs noņemt pat ieēdušos un piekaltušus netīrumus.
3. Pēc tīrīšanas ar tvaiku virsmu var noslaucīt sausu ar drāniņu. Piezīme par silikona šuvēm — tās ar tvaiku apstrādājiet ļoti neilgi, lai nesabojātu materiālu.
Plīts virsmas un plīšu tīrīšana
1. Stikla-keramikas plīšu virsmas ir daudzu tīrīšanas metožu problēmzona — bet ne tvaika tīrītājiem. Pie apaļās birstes tiek piestiprināti nerūsējošā tērauda sūkļi. Tos atradīsiet jebkurā mājsaimniecības preču veikalā.
2. Ja izmantosiet tvaiku, vairs nebūs jāuztraucas par skrāpējumiem uz stikla virsmām. Tīrīšanas laikā tvaiks izveido tādu kā eļļainu slānīti. Stikla virsmu spraugas un malas var notīrīt ar īpašo birsti bez pārsega.
Armatūras tīrīšana
1. Izmantojiet īpašo birsti, lai novērstu hroma vai nerūsošā tērauda armatūras skrāpējumus. Turiet to ļoti tuvu tīrāmajam objektam un pagaidiet, līdz kaļķakmens atlec nost. Ja tas nenāk nost, vai paliek kāds plankums, uzgalim var piestiprināt birsti. Mazgājiet platību pielietojot spēcīgu tvaika strūklu.
2. Biezais kaļķakmens slānis vispirms ir jāatmiekšķē ar etiķi un jāļauj tam kādas piecas minūtes iedarboties.
Logu tīrīšana ar īpašu uzgali logiem
1. Pirms pirmo reizi izmantojat tvaika tīrītāju, veiciet dziļo tīrīšanu — noslaukiet visu virsmu ar tvaika drāniņu un manuālo uzgali, un tad noslaukiet ar sausu drāniņu.
Padoms izmantošanai ziemā! Pirms tam uzsildiet ļoti aukstas plāksnes, turot uzgali apmēram 5 cm attālumā.
2. Pēc tam ar loga strūklas uzgali un tvaiku apstrādājiet stikla virsmu virzienā no augšpuses uz leju, izmantojot īpašo logu tīrīšanas gumijas piesūcekni.
3. Tīrot logus no ārpuses, paturiet prātā, ka tvaika tīrītāji ir paredzēti tikai iekštelpām un drošības apsvērumu dēļ tos nevar izmantot ārā! Kā var redzēt attēlā, šī problēma ir atrisināma.
4. Pēc pirmreizējas tīrīšanas visas nākamās reizes logu tīrīšana būs daudz vienkāršāka — visa virsma jānotīra gan iekšpusē, gan ārpusē ar uzgali logu tīrīšanai 10 cm platās strīpās, sākot no augšas un virzoties uz leju.
5. Notīriet logu stīpās ar īpašo gumijas piesūcekni logu tīrīšanai, sākot no augšas un virzoties lejā — un pēc tam, kad sasniedzat loga apakšu — arī škērsām. Lai novērstu švīku veidošanos, laiku pa laikam notīriet gumijas skrāpi ar lupatiņu.
6. Ja pēc gumijas skrāpja izmantošanas uz rūts paliek daži ūdens pilieni — tā nav problēma. Tos viegli notīrīsiet ar drāniņu, un turklāt nepaliks plankumi.
Tīriet logus ar zīmuļa strūklu un gumijas skrāpi
1. Gluži kā ar loga uzgali, vispirms kārtīgi notīriet virsmu.
2. Pēc tam ar zīmuļa strūklas uzgali un tvaiku apstrādājiet stikla virsmu virzienā no augšpuses uz leju ar īpašo uzgali.
3. Notīriet kondensēto ūdeni virzienā uz leju, izmantojot gumijas piesūcekni — un tā vairākas reizes.
4. Visbeidzot uzsūciet mitrumu ar drāniņu — un darīts!
Flīžu grīdu tīrīšana
1. Starpposmu tīrīšanai un pēctīrīšanai izmantojiet drāniņu, ko jūs varat salocīt un pārvelciet to un cieši nostiepiet pār grīdas seguma uzgali. Tāpat jūs varat izmantot mikrošķiedras drāniņu (īpašais piederums) īpaši pamatīgai tīrīšanai.
2. Virziet uzgali ātri uz priekšu un atpakaļ, pēc tam, kad tvaiks ir padots; jums nav nepieciešams nepārtraukti padot tvaiku. Spraugu tīrīšanai jums ir ne tikai jāpārvieto uzgalis pareizajā leņķī, bet arī
diagonāli pār spraugu.
Lamināta grīdu tīrīšana
1. Izmantojot tvaika tīrītāju ar tvaika daudzuma regulētāju (uz zemāko iestatījumu), jūs varat tīrīt arī lamināta vai parketa grīdas segumus (neeļļotus un nevaskotus!). Izmantojiet divas drāniņas (četrus slāņus), lai nodrošinātu to, pēc iespējas mazāk tvaika nonāk saskarē ar attiecīgo zonu.
2. Iestatiet SC 1702 uz tvaika režīmu un neturiet tvaika uzgali vērstu vienā punktā ilgu laiku. Nepieļaujiet ūdens peļķu veidošanos. Palikušas mitrums
nožūst ļoti ātri, neatstājot svītras.
Gludināšana
1. Gludinot ar tvaiku, iestatiet tvaika gludekļa temperatūru uz maksimālo vērtību. Nemainīgs tvaika spiediens neļauj jūsu drēbēm pārkarst, neatkarīgi no tā, vai tā ir kokvilna, zīds vai lins.
2. Nelīpošā tērauda pamatne kā īpašais piederums — tā neļauj veidoties spīdīgiem plankumiem uz smalkiem un tumšiem materiāliem (piemēram, lina). T-krekli ar uzlīmēm vairāk nav jāgludina izvērti uz āru.
3. Tvaika spiediens ir tik augsts, ka par visbiezākie džinsi ir jāgludina tikai no vienas puses. Lēnām virziet tvaika gludekli pār audumu, pieliekot nelielu spiedienu — un tvaika spiediens pārējo darbu izdarīs pats!
Atsvaidziniet drēbes
1. Ar papildu uzgali tekstilizstrādājumu kopšanai atsvaidzināsiet par apģērbu. Aizkaru un apģērba krokas tagad būs vienkārši izgludināt, turklāt tos nevajadzēs novietot uz gludināšanas dēļa. Uzticami noņem smakas. Smagums nost no jūsu pleciem!
2. Iebūvētais plūksnu noņēmējs bez pūlēm no drēbēm noņem matus un plūksnas.