Tvaika tīrītājs SC 1

Kompaktie SC 1 rokas tvaika tīrītāja izmēri gādā par ātru starpposmu tīrīšanu – pilnīgi bez ķīmikālijām.

Kompaktais SC 1 rokas tvaika tīrītājs tīra bez ķīmiskajām vielām, un to var izmantot praktiski jebkur mājoklī. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju noņem 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ no tipiskajām cietajām virsmām. Tvaika tīrītāja kompaktie, parocīgie izmēri gādā par to, lai Jūs varētu veikt ātru un rūpīgu tīrīšanu. Ar daudzveidīgajiem piederumiem un spēcīgo tvaiku iespējams kārtīgi notīrīt krānus, flīzes, plīts virsmas, tvaika nosūcējus un pat mazākos kaktiņus un spraugas. Varēsiet noņemt pat taukainus nosēdumus un visnoturīgākos netīrumus. Kompaktie izmēri arī nodrošina iekārtas uzglabāšanu pat visšaurākajās vietās – tieši tur, kur Jums nepieciešams.

Īpašības un ieguvumi
Tvaika tīrītājs SC 1: Jaudīgs trīs bāru tvaika spiediens
Jaudīgs trīs bāru tvaika spiediens
Viegli noņem dažāda veida traipus, netīrumus pat grūti aizsniedzamās vietās.
Tvaika tīrītājs SC 1: Mazs, parocīgs un ērti uzglabājams
Mazs, parocīgs un ērti uzglabājams
Iekārtu var glabāt pielietošanas vietā, kur tā būtu viegli pieejama.
Tvaika tīrītājs SC 1: Uz iekārtas ir bērnu drošības slēdzis
Uz iekārtas ir bērnu drošības slēdzis
Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Pārvalks rokas uzgalim
  • Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Pārbaudes sertifikāts¹⁾ Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,9% baktēriju²⁾
Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²) apt. 20
Sildīšanas jauda (W) 1200
Maksimālais tvaika spiediens (bar) maks. 3
Kabeļa garums (m) 4
Uzsilšanas laiks (min) 3
Boilera tilpums (l) 0.2
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 1.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2
Izmēri (G x P x A) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
  • Uzgalis detalizētai tīrīšanai
  • Rokas uzgalis
  • Power sprausla
  • Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
  • Mērglāze: 200 ml

Aprīkojums

  • Bērnu drošības slēdzis
  • Drošības vārsts
Tvaika tīrītājs SC 1
Tvaika tīrītājs SC 1
Tvaika tīrītājs SC 1
Pielietošanas veidi
  • Krāni
  • Izlietnes
  • Sienu flīzes
  • Logiem un stikla virsmām
  • Tvaika nosūcēji
  • Plīts virsmas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SC 1 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

