Tvaika tīrītājs SC 1
Kompaktie SC 1 rokas tvaika tīrītāja izmēri gādā par ātru starpposmu tīrīšanu – pilnīgi bez ķīmikālijām.
Kompaktais SC 1 rokas tvaika tīrītājs tīra bez ķīmiskajām vielām, un to var izmantot praktiski jebkur mājoklī. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju noņem 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ no tipiskajām cietajām virsmām. Tvaika tīrītāja kompaktie, parocīgie izmēri gādā par to, lai Jūs varētu veikt ātru un rūpīgu tīrīšanu. Ar daudzveidīgajiem piederumiem un spēcīgo tvaiku iespējams kārtīgi notīrīt krānus, flīzes, plīts virsmas, tvaika nosūcējus un pat mazākos kaktiņus un spraugas. Varēsiet noņemt pat taukainus nosēdumus un visnoturīgākos netīrumus. Kompaktie izmēri arī nodrošina iekārtas uzglabāšanu pat visšaurākajās vietās – tieši tur, kur Jums nepieciešams.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīgs trīs bāru tvaika spiediensViegli noņem dažāda veida traipus, netīrumus pat grūti aizsniedzamās vietās.
Mazs, parocīgs un ērti uzglabājamsIekārtu var glabāt pielietošanas vietā, kur tā būtu viegli pieejama.
Uz iekārtas ir bērnu drošības slēdzisBloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,9% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 20
|Sildīšanas jauda (W)
|1200
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|3
|Boilera tilpums (l)
|0.2
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Power sprausla
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Mērglāze: 200 ml
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
Pielietošanas veidi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SC 1 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.