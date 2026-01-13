Tvaika tīrītājs SC 1 EasyFix
Kompaktais tvaika tīrītājs SC 1 EasyFix "divi vienā" ir ideāli piemērots ātrai starpposmu tīrīšanai bez ķīmiskajām vielām, un ar pievienoto EasyFix grīdas uzgali var pat uzkopt dažādus grīdas segumus.
Kompakto Kärcher tvaika tīrītāju SC 1 EasyFix "divi vienā" (ar grīdas tīrīšanas piederumu komplektu) var pielietot jebkur mājoklī, un ar to var apstrādāt virsmas bez ķīmiskajām vielām. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Nelielais iekārtas izmērs to padara par lieliski piemērotu ātrai un rūpīgai starpposmu tīrīšanai, kā arī tas ļauj uzglabāt iekārtu teju jebkur. Neatkarīgi no tā, vai plānots tīrīt izlietnes un ūdens krānus, flīzes, plīts virsmas, tvaika nosūcējus, mazākas spraugas vai nišas, spēcīgais tvaiks un plašais piederumu klāsts nodrošinās nevainojamu rezultātu. Ar EasyFix grīdas uzkopšanas komplektu praktisko rokas tvaika tīrītāju var ātri pielāgot grīdas segumu tīrīšanai. Pat noturīgie netīrumi un taukainie nosēdumi tiks likvidēti vienā acumirklī.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīgs trīs bāru tvaika spiediensViegli noņem dažāda veida traipus, netīrumus pat grūti aizsniedzamās vietās.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Mazs, parocīgs un ērti uzglabājamsIekārtu var glabāt pielietošanas vietā, kur tā būtu viegli pieejama.
Uz iekārtas ir bērnu drošības slēdzis
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 20
|Sildīšanas jauda (W)
|1200
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|3
|Boilera tilpums (l)
|0.2
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Power sprausla
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
- Mērglāze: 200 ml
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas