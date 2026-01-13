Tvaika tīrītājs SC 1 Multi

Kompaktais SC 1 Multi rokas tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā un nodrošina ērtu un dziļu tīrīšanu.

Kompaktais SC 1 Multi rokas tvaika tīrītājs tīra bez ķimikālijām un ir gatavs dziļai tīrīšanai vienā acumirklī. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Iekārtas kompaktais un praktiskais dizains padara to ērtu lietošanā un viegli uzglabājamu pat vismazākajās vietās. SC 1 Multi ir gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā, un, pateicoties noņemamai ūdens tvertnei, to ir viegli uzpildīt, kas gādā par ilgākiem apkopes intervāliem un mazāk pārtraukumiem. Nomaināmā atkaļķošanas kasetne nodrošina automātisku atkaļķošanu, tādējādi iekārta kalpo piecas reizes ilgāk. LED ekrāns ar vadības paneli nodrošina vienkāršu un vieglu lietošanu. Vienmēr ir redzami dažāda informācija un režīmi, piemēram, "sildīšana", "gatavs lietošanai", tvaika režīms un laiks līdz kasetnes nomaiņai. Pastāv arī iespēja paplašināt to līdz daudzfunkcionālajai "četri vienā" tvaika slotai.

Īpašības un ieguvumi
Tvaika tīrītājs SC 1 Multi: Kompakta un praktiska iekārtas konstrukcija
Kompakta un praktiska iekārtas konstrukcija
Kompaktais dizains gādā par vieglu lietošanu. Ergonomiska konstrukcija vieglai tīrīšanai. Iekārtu var glabāt pielietošanas vietā, kur tā būtu viegli pieejama.
Tvaika tīrītājs SC 1 Multi: Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetne
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetne
Noņemamo tvertni ir viegli uzpildīt jebkurā laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu tvaika plūsmu bez darba pārtraukšanas. Atkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku. LED indikators rāda, kad ir jānomaina kasetne, un tas ir jādara vienu stundu pirms tīrīšanas.
Tvaika tīrītājs SC 1 Multi: LED ekrāns ar vadības paneli
LED ekrāns ar vadības paneli
Vienkārša un viegla lietošana. Vienkārši vienreiz viegli pieskarieties vadības panelim, lai aktivizētu tvaiku, – nav nepieciešama fiziska piepūle. Viegli saprotamais ekrāns rāda šādus režīmus: sildīšana, gatavs lietošanai, tvaika režīms un laiks līdz kasetnes nomaiņai.
Īss uzsilšanas laiks
  • Iekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²) apt. 30
Sildīšanas jauda (W) 1300
Kabeļa garums (m) 5
Uzsilšanas laiks (min) 0.5
Tvertnes tilpums (ml) 200
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 1.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
  • Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
  • Rokas uzgalis

Aprīkojums

  • Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
Pielietošanas veidi
  • Krāni
  • Izlietnes
  • Sienu flīzes
  • Logiem un stikla virsmām
  • Tvaika nosūcēji
  • Plīts virsmas
