Tvaika tīrītājs SC 1 Multi Comfort
Kompaktais SC 1 Multi Comfort rokas tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā un nodrošina ērtu un dziļu tīrīšanu.
Kompaktais SC 1 Multi Comfort rokas tvaika tīrītājs tīra bez ķimikālijām un ir gatavs dziļai tīrīšanai vienā acumirklī. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu* un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju**, kas atrodami uz cietajām virsmām. Papildu pagarinātājšļūtene padara mājas darbu veikšanu vēl vieglāku un ērtāku, pat grūti aizsniedzamās vietās. Iekārtas kompaktais un praktiskais dizains padara to ērtu lietošanā un viegli uzglabājamu pat vismazākajās vietās. SC 1 Multi Comfort ir gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā, un, pateicoties noņemamai ūdens tvertnei, to ir viegli uzpildīt, kas gādā par ilgākiem apkopes intervāliem un mazāk pārtraukumiem. Nomaināmā atkaļķošanas kasetne nodrošina automātisku atkaļķošanu, tādējādi iekārta kalpo piecas reizes ilgāk. LED ekrāns ar vadības paneli nodrošina vienkāršu un vieglu lietošanu. Vienmēr ir redzami dažāda informācija un režīmi, piemēram, "sildīšana", "gatavs lietošanai", tvaika režīms un laiks līdz kasetnes nomaiņai. Pastāv arī iespēja paplašināt to līdz daudzfunkcionālajai "četri vienā" tvaika slotai.
Īpašības un ieguvumi
Ērta un daudzveidīga tīrīšana, pateicoties komplektācijā iekļautajai pagarināšanas šļūtenei.Ar ierīcei pievienoto pagarināšanas šļūteni bez piepūles var iztīrīt pat grūti aizsniedzamas vietas, piemēram, kaktus un nišas. Papildu detaļas, piemēram, rokas uzgalis u. c., ir viegli pievienojamas.
Kompakta un praktiska iekārtas konstrukcijaKompaktais dizains gādā par vieglu lietošanu. Ergonomiska konstrukcija vieglai tīrīšanai. Iekārtu var glabāt pielietošanas vietā, kur tā būtu viegli pieejama.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetneNoņemamo tvertni ir viegli uzpildīt jebkurā laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu tvaika plūsmu bez darba pārtraukšanas. Atkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku. LED indikators rāda, kad ir jānomaina kasetne, un tas ir jādara vienu stundu pirms tīrīšanas.
LED ekrāns ar vadības paneli
- Vienkārša un viegla lietošana.
- Vienkārši vienreiz viegli pieskarieties vadības panelim, lai aktivizētu tvaiku, – nav nepieciešama fiziska piepūle.
- Viegli saprotamais ekrāns rāda šādus režīmus: sildīšana, gatavs lietošanai, tvaika režīms un laiks līdz kasetnes nomaiņai.
Īss uzsilšanas laiks
- Iekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 30
|Sildīšanas jauda (W)
|1300
|Kabeļa garums (m)
|5
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (ml)
|200
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtene-pagarinātājs SC 1
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
- Rokas uzgalis
Aprīkojums
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
Pielietošanas veidi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
