Tvaika tīrītājs SC 1 Multi & Up
Daudzfunkcionālo "četri vienā" SC 1 Multi & Up iekārtu iespējams lietot trīs dažādās pozīcijās, kā arī kā rokas tvaika tīrītāju. Ideāli pielāgots individuālajām vajadzībām.
Kompaktais SC 1 Multi & Up "četri vienā" tvaika tīrītājs tīra bez ķimikālijām, un to var izmantot, lai veiktu ātru un dziļu tīrīšanu visā mājoklī. Iekļauts EasyFix Large grīdas uzgaļa komplekts, kas daudzfunkcionālo rokas tvaika tīrītāju ļauj lietot arī kā tvaika slotu grīdas uzkopšanai. Tas darbojas trīs dažādās iekārtas pozīcijās – augstākajā, vidējā un zemākajā – un lieliski pielāgojas individuālām prasībām. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Iekārtas kompaktais un praktiskais dizains padara to ērtu lietošanā un viegli uzglabājamu pat vismazākajās vietās. Nomaināmā atkaļķošanas kasetne nodrošina automātisku atkaļķošanu, tādējādi iekārta kalpo piecas reizes ilgāk. LED ekrāns ar vadības paneli nodrošina vienkāršu un vieglu lietošanu. Vienmēr ir redzami dažāda informācija un režīmi, piemēram, "sildīšana", "gatavs lietošanai", tvaika režīms un laiks līdz kasetnes nomaiņai.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīvs un pārsteidzoši daudzpusīgs "četri vienā" lietojumsIerīces novatoriskais dizains ļauj to izmantot vai nu kā daudzfunkcionālu SC 1 Multi rokas tvaika tīrītāju, vai kā SC 1 Multi & Up "trīs vienā" tvaika slotu, pateicoties komplektā iekļautajam EasyFix Large grīdas uzgaļa komplektam. Unikālā "trīs vienā" koncepcija ar trim dažādām slotas pozīcijām ļauj jebkurā laikā izvēlēties optimālo konfigurāciju. Augstākā – maksimāla manevrētspēja zem mēbelēm un neregulāra apstrāde ar tvaiku. Vidējā – labas manevrēšanas spējas zem mēbelēm un komfortabls svars rokās. Zemākā – iekārta rokā ir viegla kā spalviņa un īsos pārtraukumos varat to novietot stāvēšanas pozīcijā.
Kompakta un praktiska iekārtas konstrukcijaKompaktais dizains gādā par vieglu lietošanu. Ergonomiska konstrukcija vieglai tīrīšanai. Iekārtu var glabāt pielietošanas vietā, kur tā būtu viegli pieejama.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetneNoņemamo tvertni ir viegli uzpildīt jebkurā laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu tvaika plūsmu bez darba pārtraukšanas. Atkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku. LED indikators rāda, kad ir jānomaina kasetne, un tas ir jādara vienu stundu pirms tīrīšanas.
LED ekrāns ar vadības paneli
- Vienkārša un viegla lietošana.
- Vienkārši vienreiz viegli pieskarieties vadības panelim, lai aktivizētu tvaiku, – nav nepieciešama fiziska piepūle.
- Viegli saprotamais ekrāns rāda šādus režīmus: sildīšana, gatavs lietošanai, tvaika režīms un laiks līdz kasetnes nomaiņai.
Īss uzsilšanas laiks
- Iekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
EasyFix Large grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un āķu un cilpu sistēmu grīdas tīrīšanas drānai
- SC 1 Multi & Up zemākajā iekārtas pozīcijā varat novietot stāvus, par to gādā EasyFix Large grīdas uzgalis, pie kura piestiprināta pati iekārta.
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 30
|Sildīšanas jauda (W)
|1300
|Kabeļa garums (m)
|5
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (ml)
|200
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāna EasyFix Large: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
- Rokas uzgalis
- Grīdas uzgalis: EasyFix Large drāniņa
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Āķu un cilpu sistēmas kabeļa saite
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
Piederumi
Atrast SC 1 Multi & Up rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.