Tvaika tīrītājs SC 1 Multi & Up Textile Edition
Īpašības un ieguvumi
Inovatīvs un pārsteidzoši daudzpusīgs "četri vienā" lietojums
- Unikālā "trīs vienā" koncepcija ar trim dažādām slotas pozīcijām ļauj jebkurā laikā izvēlēties optimālo konfigurāciju.
- Augstākā – maksimāla manevrētspēja zem mēbelēm un neregulāra apstrāde ar tvaiku. Vidējā – labas manevrēšanas spējas zem mēbelēm un komfortabls svars rokās. Zemākā – iekārta rokā ir viegla kā spalviņa un īsos pārtraukumos varat to novietot stāvēšanas pozīcijā.
Kompakta un praktiska iekārtas konstrukcija
- Kompaktais dizains gādā par vieglu lietošanu.
- Ergonomiska konstrukcija vieglai tīrīšanai.
- Iekārtu var glabāt pielietošanas vietā, kur tā būtu viegli pieejama.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetne
- Noņemamo tvertni ir viegli uzpildīt jebkurā laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu tvaika plūsmu bez darba pārtraukšanas.
- Atkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku.
- LED indikators rāda, kad ir jānomaina kasetne, un tas ir jādara vienu stundu pirms tīrīšanas.
LED ekrāns ar vadības paneli
- Vienkārša un viegla lietošana.
- Vienkārši vienreiz viegli pieskarieties vadības panelim, lai aktivizētu tvaiku, – nav nepieciešama fiziska piepūle.
- Viegli saprotamais ekrāns rāda šādus režīmus: sildīšana, gatavs lietošanai, tvaika režīms un laiks līdz kasetnes nomaiņai.
Īss uzsilšanas laiks
- Iekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
EasyFix Large grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un āķu un cilpu sistēmu grīdas tīrīšanas drānai
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 30
|Sildīšanas jauda (W)
|1300
|Kabeļa garums (m)
|5
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (ml)
|200
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 113 x 190
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāna EasyFix Large: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
- Uzgalis tekstila kopšanai
- Rokas uzgalis
- Grīdas uzgalis: EasyFix Large drāniņa
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Āķu un cilpu sistēmas kabeļa saite
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
Piederumi
Atrast SC 1 Multi & Up Textile Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.