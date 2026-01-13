Tvaika slota SC 1 Upright
SC 1 Upright ir viegla un kompakta tvaika slota, kas tikai 30 sekunžu laikā ir gatava rūpīgai un bezrūpīgai tīrīšanai ar tvaiku.
Ar Kärcher SC 1 Upright varat kārtīgi, higiēniski un ērti tīrīt lakotos cieto grīdu segumus. Rūpīga uzkopšana ar Kärcher tvaika slotu iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Ieslēdziet iekārtu un sāciet darbu – tvaika slota ir uzsilusi un gatava darbam vien 30 sekunžu laikā! Tīrā ūdens tvertni var viegli noņemt, lai to uzpildītu. Automātiskā atkaļķošanas funkcija ar tai paredzēto kasetni nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Āķu un cilpu sistēma nodrošina grīdas drāniņas nomaiņu bez saskares ar netīrumiem: vienkārši uzkāpiet uz drāniņas pamatnes siksnas un paceliet iekārtu no zemes! Gan īslaicīga, gan ilgstoša iekārtas novietošana uzglabāšanai ir ļoti parocīga, jo kompaktā slota spēj patstāvīgi palikt vertikālā stāvoklī.
Īpašības un ieguvumi
Slaida konstrukcija un grīdas uzgalis ar grozāmu savienojumu
- Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetne
- Atkaļķošanas kasetne nodrošina automātisku ūdens atkaļķošanu.
- Noņemamo tvertni ir viegli uzpildīt jebkurā laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu tvaika plūsmu bez darba pārtraukšanas.
Īss uzsilšanas laiks
- Iekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,9% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|30
|Sildīšanas jauda (W)
|1300
|Kabeļa garums (m)
|5
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|0.2
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāna EasyFix Large: 2 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix Large drāniņa
Aprīkojums
- Drošības vārsts
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Cietie grīdas segumi
