Tvaika tīrītājs SC 2 Deluxe
Kompaktajam tvaika tīrītājam SC 2 Deluxe ir LED izgaismots gredzens iekārtas stāvokļa uzrādīšanai, tas ir sākuma līmeņa modelis tīrīšanai ar tvaiku bez ķīmiskajām vielām. Ideāli piemērots visām cietajām virsmām viscaur mājoklī.
Kompaktajam un vieglajam sākuma līmeņa tvaika tīrītājam SC 2 Deluxe ir divpakāpju tvaika regulēšana, kas nodrošina dažādām virsmām un netīrumu apjomam pielāgotu tvaika intensitāti. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām, turklāt tas ir paveicams bez ķīmisko vielu izmantošanas. SC 2 Deluxe pastāvīgi uzrāda iekārtas stāvokli ar tā novatorisko, LED izgaismoto gredzenu uz roktura: sarkanā krāsa norāda par to, ka iekārta vēl silst, savukārt zaļā – ka tvaika tīrītājs ir gatavs darbam. Piederumus, tostarp abas caurules, var glabāt piederumu maisā vai arī novietot uz pašas iekārtas. EasyFix grīdas uzgalis garantē izcilu ergonomiku un nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu, pateicoties izmantotajai lameļu tehnoloģijai. Grīdas tīrīšanas drāniņas āķu un cilpu sistēma gādā par to, ka drānu iespējams viegli un ātri piestiprināt pie uzgaļa un atkal to noņemt bez saskares ar netīrumiem. Kad dažādie piederumi ir pielietoti atbilstoši, tie ļauj efektīvi un higiēniski notīrīt flīzes, plīts virsmas, tvaika nosūcējus, pat mazākās spraugas un nišas. Iekārta tiek galā pat ar noturīgiem netīrumiem.
Īpašības un ieguvumi
LED ekrāns uz iekārtasKad LED ekrāns ir sarkans, iekārta silst. Kad ekrāns kļūst zaļš, tā ir gatava lietošanai.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Akurāta piederumu uzglabāšana un novietošanaVisus piederumus, tostarp pagarinājuma caurules, iespējams uzglabāt īpaši garā piederumu maisā vai nostiprināt tieši uz iekārtas.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Grīdas uzgaļa, rokas uzgaļa, apaļās birstes u. c. piederumu dēļ iekārtu var izmantot visdažādāko virsmu tīrīšanai.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 75
|Sildīšanas jauda (W)
|1500
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.2
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|6.5
|Boilera tilpums (l)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Piederumu soma
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Birste spraugām
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Piederumu novietne uz iekārtas
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Flīžu šuves
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SC 2 Deluxe rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.