Tvaika tīrītājs SC 2 EasyFix
Kärcher tvaika tīrītājs SC 2 EasyFix ir ideāls sākuma līmeņa modelis tvaika tīrīšanai bez ķīmiskajām vielām. Nevainojamai cieto virsmu tīrībai viscaur mājoklī. Ar EasyFix grīdas uzgali.
Viegli un intuitīvi lietojamajam sākuma līmeņa tvaika tīrītājam SC 2 EasyFix ir divpakāpju tvaika regulēšana, kas nodrošina dažādām virsmām un netīrumu apjomam pielāgotu tvaika intensitāti. Praktiska piederumu un grīdas uzgaļa novietne uz iekārtas gādā par vēl parocīgāku tvaika tīrīšanu. EasyFix grīdas uzgalis garantē izcilu ergonomiku un nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu, pateicoties izmantotajai lameļu tehnoloģijai. Grīdas tīrīšanas drāniņas āķu un cilpu sistēma gādā par to, ka drānu iespējams viegli un ātri piestiprināt pie uzgaļa un atkal to noņemt bez saskares ar netīrumiem. SC 2 EasyFix Kärcher tvaika tīrītājs attīra no netīrumiem bez ķimikālijām, un to var izmantot jebkur mājoklī. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Kad dažādie piederumi ir pielietoti atbilstoši, tie ļauj efektīvi un higiēniski notīrīt flīzes, plīts virsmas, tvaika nosūcējus, pat mazākās spraugas un nišas. Iekārta tiek galā pat ar noturīgiem netīrumiem.
Īpašības un ieguvumi
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalimĒrta piederumu glabātava un ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistolesBloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Grīdas uzgaļa, rokas uzgaļa, apaļās birstes u. c. piederumu dēļ iekārtu var izmantot visdažādāko virsmu tīrīšanai.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 75
|Sildīšanas jauda (W)
|1500
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.2
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|6.5
|Boilera tilpums (l)
|1
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas