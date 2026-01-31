Tvaika tīrītājs SC 2 EasyFix Plus
Ar tvaiku, bez ķimikālijām. SC 2 EasyFix Plus tvaika tīrītājs ar EasyFix grīdas uzgali un uzlabotu piederumu komplektu. Tīrībai uz cietajām virsmām visā mājoklī.
Lielisks iesākums tīrīšanai ar tvaiku. Kärcher tvaika tīrītāju SC 2 EasyFix Plus ir viegli un intuitīvi lietot. EasyFix grīdas uzgalis ar lokanu savienojumu nodrošina izcilu ergonomiku un, pateicoties lameļu tehnoloģijai, nodrošina mirdzoši tīru rezultātu. Ar ērto āķu un cilpu sistēmu grīdas tīrīšanas drāniņu var ātri un viegli piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt, nesaskaroties ar netīrumiem. Izmantojot divpakāpju tvaika regulēšanu, tvaika intensitāti var perfekti pielāgot tīrītajai virsmai un netīrumiem. SC 2 EasyFix Plus ir arī uzlabots piederumu komplekts vēl detalizētākai netīrumu noņemšanai, kā arī piederumu uzglabāšanas vieta iekārtā un grīdas uzgaļa novietne. Kärcher SC 2 EasyFix Plus tvaika tīrītājs tīra pilnīgi bez ķimikālijām, un to var izmantot praktiski jebkur. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju noņem 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ no tipiskajām cietajām virsmām. Flīzes, plītis, tvaika nosūcēji un pat vismazākās spraugas kļūst nevainojami tīras. Pat noturīgi netīrumi tiek likvidēti vienā mirklī.
Īpašības un ieguvumi
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalimĒrta piederumu glabātava un ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistolesBloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Grīdas uzgaļa, rokas uzgaļa, apaļās birstes u. c. piederumu dēļ iekārtu var izmantot visdažādāko virsmu tīrīšanai.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 75
|Sildīšanas jauda (W)
|1500
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.2
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|6.5
|Boilera tilpums (l)
|1
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 254 x 260
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 2 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Power sprausla
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Liela apaļā birste
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SC 2 EasyFix Plus rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.