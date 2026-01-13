Tvaika tīrītājs SC 3 Deluxe Anniversary Edition
SC 3 Deluxe Anniversary Edition, kas izlaists par godu uzņēmuma 90. gadadienai, lieliski notīra arī izliektas virsmas, pateicoties lokanajam rokas uzgalim un citiem īpašajiem piederumiem.
SC 3 Deluxe Anniversary Edition ir īpaša tvaika tīrītāja versija, kas izlaista par godu uzņēmuma 90. gadadienai. Tvaika tīrītājs ir gatavs darbam vien pēc 30 sekunžu ilgas uzsilšanas un iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ uz visām cietajām virsmām. EasyFix grīdas uzgalis ar lokano savienojumu gādā par lielisku ergonomiku, savukārt lameļu tehnoloģija – par perfektu tīrīšanas rezultātu. Papildus komplektā iekļautais lokanais rokas uzgalis ļauj rūpīgi un ērti tīrīt gan plakanas, gan izliektas gludās virsmas, piemērojot maigu spiedienu ar augstas kvalitātes mikrošķiedras drāniņu, pat ja netīrumi ir grūti noņemami. Divpakāpju tvaika regulēšana garantē, ka tvaika plūsma katru reizi tiek perfekti pielāgota virsmai un netīrumu līmenim. Piederumu nodalījums pašā iekārtā nodrošina vienkāršu un drošu piederumu, kabeļu un šļūteņu uzglabāšanu. Citas priekšrocības – iebūvēta atkaļķošanas kasetne, ūdens tvertne, ko var uzpildīt, kad vien Jums nepieciešams, lai tīrīšana varētu norisināties bez pārtraukumiem, kā arī LED apgaismojums, kas norāda darbības režīmus.
Īpašības un ieguvumi
Īss uzsilšanas laiksIekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
Parocīga piederumu novietne un uzglabāšanas stāvoklisĒrta piederumu, pagarināšanas cauruļu, kabeļu un tvaika šļūtenes uzglabāšana. Īpaša pozīcija ērtai grīdas uzgaļa novietošanai pārtraukumu laikā.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetneTvertni var viegli uzpildīt jebkurā laikā. Pastāvīga tvaika plūsma bez pārtraukumiem darbā. Atkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmu
- Lameļu tehnoloģija nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus uz visu cieto grīdu segumiem mājās.
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
- Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 75
|Sildīšanas jauda (W)
|1900
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.5
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Lokans rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Birste spraugām
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (divpakāpju)
- Tvertne: ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Flīžu šuves
Piederumi
Atrast SC 3 Deluxe Anniversary Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.