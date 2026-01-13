Tvaika tīrītājs SC 3 Deluxe Textile Edition
Uzsilst vien 30 sekundēs. SC 3 Deluxe Textile Edition ar izgaismotu LED gredzenu un perfektu piederumu novietni ļauj tīrīt bez pārtraukumiem, pateicoties jebkurā brīdī uzpildāmai ūdens tvertnei.
SC 3 Deluxe Textile Edition ir gatavs darbam vien pēc 30 sekunžu ilgas uzsilšanas un iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ uz visām cietajām virsmām. Iekārtai ir integrēts glabāšanas nodalījums, kurā viegli un ērti iespējams glabāt piederumus, kabeļus un šļūtenes. Citas priekšrocības: integrēta atkaļķošanas kasetne, jebkurā brīdī uzpildāma tīrā ūdens tvertne darbam bez pārtraukumiem, LED izgaismots gredzens, kas norāda uz iekārtas darba stāvokli, kā arī dažādi piederumi netīrumu noņemšanai no flīzēm, plīts virsmām, nosūcējiem, spraugām un šuvēm. Komplektācijā ir iekļauts arī EasyFix grīdas uzgalis ar lokanu savienojumu, kas gādā par lielisku ergonomiku, un lameļu tehnoloģiju perfektam tīrīšanas rezultātam. Āķu un cilpu sistēma nodrošina ērtu drāniņu pievienošanu grīdas uzgalim un atkal noņemšanu no tā bez saskares ar netīrumiem. Divpakāpju tvaika regulēšana vienmēr nodrošina perfektu tvaika plūsmas pielāgošanu tīrāmajai virsmai un netīrumu apjomam.
Īpašības un ieguvumi
Īss uzsilšanas laiksIekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
Parocīga piederumu novietne un uzglabāšanas stāvoklisĒrta piederumu, pagarināšanas cauruļu, kabeļu un tvaika šļūtenes uzglabāšana. Īpaša pozīcija ērtai grīdas uzgaļa novietošanai pārtraukumu laikā.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetneTvertni var viegli uzpildīt jebkurā laikā. Pastāvīga tvaika plūsma bez pārtraukumiem darbā. Atkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmu
- Lameļu tehnoloģija nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus uz visu cieto grīdu segumiem mājās.
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
- Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 75
|Sildīšanas jauda (W)
|1900
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.5
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Uzgalis tekstila kopšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Birste spraugām
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (divpakāpju)
- Tvertne: ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Flīžu šuves
- Drēbju un audumu atsvaidzināšanai
Piederumi
Atrast SC 3 Deluxe Textile Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.