Tvaika tīrītājs SC 3 EasyFix Go!Further
SC 3 Easy Fix Go!Further ir ierobežotas sērijas tvaika tīrītājs melnā krāsā, kas satur 35 % pārstrādātu materiālu⁴⁾ un ekskluzīvus piederumus, piemēram, Re!Fibe grīdas tīrīšanas drāniņas.
Tvaika tīrītājs SC 3 EasyFix Go!Further, kas iet soli tālāk – ierobežotas sērijas iekārta melnā krāsā, kas izgatavota no 35 % pārstrādātas plastmasas⁴⁾ un aprīkota ar ekskluzīviem piederumiem, nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu un augstu komforta līmeni. Iekārta ir gatava lietošanai jau pēc 30 sekunžu uzsildīšanas laika un no cietām virsmām noņem līdz 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto mājsaimniecības baktēriju²⁾. EasyFix grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un lameļu tehnoloģiju nodrošina maksimālu ergonomiku lietošanas laikā un perfektu tīrīšanas rezultātu. Komplektā iekļautās Re!Fibe grīdas tīrīšanas drāniņas ir izgatavoti no 100 % pārstrādāta poliestera ar CiCLO® tehnoloģiju⁵⁾: tās var viegli piestiprināt pie grīdas uzgalim, izmantojot parocīgo āķu un cilpu sistēmu, un noņemt, nesaskaroties ar netīrumiem. Vēl viens ekskluzīvs piederums ir lokanais rokas uzgalis, kas ir ideāli piemērots grūti noņemamu netīrumu tīrīšanai uz gludām un, galvenokārt, izliektām virsmām, piemēram, izlietnēm un vannām. Jebkurā brīdī uzpildāmā ūdens tvertne ļauj strādāt bez pārtraukuma, bet atkaļķošanas kasetne automātiski atkaļķo ūdeni, pagarinot iekārtas kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Īss uzsilšanas laiksIekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Ilgtspējības funkcijasKonstrukcija ar 35 % pārstrādātas plastmasas⁴⁾. Izmantojot atkaļķošanas kasetni, iekārtas kalpošanas laiks pagarinās desmitkārtīgi³⁾. Pateicoties Re!Fibe audumam, kas izgatavots no 100 % pārstrādāta poliestera ar CiCLO® tehnoloģiju⁵⁾, samazinās mikroplastmasas ietekme uz ūdens ķermeņiem⁶⁾.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetne
- Tvertni var viegli uzpildīt jebkurā laikā. Pastāvīga tvaika plūsma bez pārtraukumiem darbā.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalim
- Praktiska piederumu novietne. Ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana ir pavisam vienkārša.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 75
|Sildīšanas jauda (W)
|1900
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.5
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Salīdzinot ar tādu pašu iekārtu bez kasetnes. Ir svarīgi regulāri nomainīt atkaļķošanas kasetni apkopes intervālos. Minimālais produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējo izturības testu ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH. / ⁴⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ⁵⁾ Izņemot āķu un cilpu sistēmas aizdari. / ⁶⁾ Katru reizi, kad tekstilizstrādājumi tiek mazgāti, mikrošķiedras nokļūst okeānā. Poliestera šķiedru sadalīšanās ar CICLO® tehnoloģiju ir 94,3 % 3,7 gados, savukārt parasto poliestera šķiedru sadalīšanās ir tikai 4,9 % 3,7 gados (saskaņā ar standartu ASTM D6691). Šis audums nav kompostējams. Utilizējiet saskaņā ar vietējiem atkritumu apglabāšanas noteikumiem. CiCLO® logotips un zīmes ir Intrinsic Advanced Materials, LLC reģistrētas preču zīmes.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā Re!Fibe EasyFix grīdas tīrīšanas drāniņa: 2 Gabals(i)
- Drāniņa lokanajam rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Lokans rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvertne: ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
Piederumi
Atrast SC 3 EasyFix Go!Further rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.