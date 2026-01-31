Tvaika tīrītājs SC 3 EF Anniversary Edition
SC 3 EasyFix tvaika tīrītājs ar EasyFix grīdas uzgali un atkaļķošanas kasetni nodrošina nepārtrauktu tīrīšanu jebkurā brīdī papildināmas ūdens tvertnes dēļ. Uzsilst tikai 30 sekunžu laikā
SC 3 EasyFix Anniversary Edition ir visātrāk darbam gatavais tvaika tīrītājs – vajadzīgas vien 30 sekundes! Jebkurā brīdī uzpildāmā ūdens tvertne nodrošina nepārtrauktu tīrīšanu. Autonomā atkaļķošanas kasetnes izmantošana atkaļķo ūdeni, tādējādi pagarinot iekārtas kalpošanas laiku. Kärcher SC 3 EasyFix Anniversary Edition tīra bez ķimikālijām, un to var izmantot praktiski jebkurā vietā mājās, piemēram, uz visu veidu cietajām virsmām. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju no cietajām virsmām mājsaimniecībā likvidē 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto mājās sastopamo baktēriju²⁾. Ar tā plašo piederumu klāstu ir iespējams higiēniski notīrīt pat grūti noņemamos netīrumus no flīzēm, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem un pat mazākajām spraugām. Tam ir arī EasyFix grīdas uzgalis ar elastīgu savienojumu, kas sniedz izcilu ergonomiku, un lameļu tehnoloģija nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu. Ar āķu un cilpu sistēmu mikrošķiedras drāniņu var bez piepūles piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt no tā, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Ar divpakāpju tvaika intensitāti tvaika plūsmu var pielāgot atbilstoši tīrāmajai virsmai un netīrumiem. Papildus pieejama piederumu uzglabāšanas vieta un novietne grīdas uzgalim.
Īpašības un ieguvumi
Īss uzsilšanas laiksIekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetneTvertni var viegli uzpildīt jebkurā laikā. Pastāvīga tvaika plūsma bez pārtraukumiem darbā. Atkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalim
- Praktiska piederumu novietne. Ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 75
|Sildīšanas jauda (W)
|1900
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.5
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- EasyFix drāniņa jutīgu grīdas segumu tīrīšanai: 1 Gabals(i)
- Abrazīva grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvertne: ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
Piederumi
Atrast SC 3 EF Anniversary Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.