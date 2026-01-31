Tvaika slota SC 3 Upright
Bezrūpīga un kārtīga tīrīšana ar tvaiku: SC 3 Upright ir viegli darbināma, un, rūpīgi tīrot, no virsmām tiek noņemti līdz 99,999% vīrusu¹⁾ un 99.99% visu parasto mājsaimniecības baktēriju²⁾.
Kärcher SC 3 vertikālā tvaika slota viegli un bez raizēm nodrošina tīrību uz visām cietajām grīdas virsmām. Tvaika plūsmu var ērti regulēt, izmantojot trīs iepriekš iestatītus līmeņus, kas pielāgojami tīrāmajai virsmai. Augstvērtīgākais Upright sērijas modelis ir uzsilst dažu sekunžu laikā. Tīro ūdens tvertni (ar atkaļķošanas kasetni) var uzpildīt un izņemt jebkurā laikā, kas nodrošina to, ka šī tvaika slota ir gatava lietošanai vienā mirklī. Darbības stāvoklis ir norādīts, izmantojot krāsu kodus uz LED joslas. Rūpīga tīrīšana noņem līdz 99,999 % visu vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ no tipiskām cietajām virsmām. Ja runa ir par rūpīgu tīrīšanu, SC 3 Upright ir daudz pārāks par parastajām metodēm (piemēram, grīdas lupatu), pateicoties EasyFix grīdas uzgaļa un augstas kvalitātes grīdas tīrīšanas drānu kombinācijai. Āķu un cilpu sistēma ļauj ērti nomainīt drānu uz grīdas uzgaļa, tas panākams bez saskares ar netīrumiem. Vienkārši uzkāpiet uz grīdas tīrīšanas drānas siksnas joslas un paceliet uz augšu! Pat ar paklāju klātām grīdām var viegli piešķirt jaunu elpu, izmantojot paklāju uzgali.
Īpašības un ieguvumi
Trīs līmeņu tvaika plūsmas režīmi dažādām virsmām.Koka, flīžu un paklāja grīdas seguma simbolu izvēles iespējas ideāli piemērotas tvaika plūsmas iestatīšanai.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetneNoņemamo tvertni ir viegli uzpildīt jebkurā laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu tvaika plūsmu bez darba pārtraukšanas. Atkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku.
Īss uzsilšanas laiksIekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
LED ekrāns uz roktura informē par silšanu vai to, ka iekārta ir gatava lietošanai
- Īpaši vienkārša lietošana, jo iekārta pastāvīgi sniedz informāciju lietotājam par tās stāvokli.
- Sarkana, pulsējoša gaisma norāda to, ka iekārta silst, savukārt pastāvīgi zaļa gaisma uzrāda, ka tā ir gatava lietošanai.
EasyFix grīdas sprausla ar elastīgu savienojumu un āķu un cilpu sistēmu grīdas tīrīšanas drāniņai
- Optimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija.
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
- Iekārtas grozāmais savienojums ergonomiski un efektīvi nodrošina labu saķeri ar grīdu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Vieda ūdens cietības iestatīšana
- Ūdens cietības iestatījumus uz iekārtas var individuāli pielāgot no mīksta ūdens līdz ļoti cietam.
- Optimāla aizsardzība pret kaļķakmeni gādā par ilgu iekārtas kalpošanas mūžu.
Paklāju uzgalis paklāju atsvaidzināšanai
- Varat viegli un ērti atsvaidzināt paklājus ar tam paredzēto uzgali.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,9% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 60
|Sildīšanas jauda (W)
|1600
|Kabeļa garums (m)
|5
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|0.5
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Piederums paklāju kopšanai
- Grīdas uzgalis: EasyFix
Aprīkojums
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (trīspakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Atsvaidziniet ar paklāju klātas grīdas
