Tvaika tīrītājs SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe tvaika tīrītājs (ar izgaismotu LED gredzenu un perfektu piederumu uzglabāšanu) tīra ērti un bez pārtraukumiem, ko nodrošina jebkurā brīdī uzpildāma ūdens tvertne.
SC 4 Deluxe tvaika tīrītājs tīra ar četru bāru spiedienu un iznīcina līdz 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ uz cietajām virsmām. Tvertne ir noņemama un uzpildāma jebkurā brīdī, garantējot nepārtrauktu tīrīšanu. Īpaši ietilpīgais, integrētais piederumu glabāšanas nodalījums garantē ērtu piederumu, kabeļu un šļūtenes glabāšanu tieši iekārtā. Citas priekšrocības: izgaismots LED gredzens darbības režīma attēlošanai, EasyFix grīdas uzgalis ar lokanu savienojumu maksimālai ergonomikai, inovatīva lameļu tehnoloģija, grīdas tīrīšanas drāniņas praktiskā āķu un cilpu sistēma un dažādi piederumi, kas paredzēti noturīgu netīrumu notīrīšanai no flīzēm, plītīm un nosūcējiem un kurus var pielietot arī spraugu un šuvju uzkopšanai. Ar trīspakāpju tvaika regulēšanu tvaika plūsmu vienmēr var perfekti pielāgot virsmai un netīrumiem.
Īpašības un ieguvumi
Vienmēr papildāma, noņemama ūdens tvertne.Uzkopšana bez pārtraukumiem un ērta ūdens uzpilde.
Parocīga piederumu novietne un uzglabāšanas stāvoklisĒrta piederumu, pagarināšanas cauruļu, kabeļu un tvaika šļūtenes uzglabāšana. Īpaša pozīcija ērtai grīdas uzgaļa novietošanai pārtraukumu laikā.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuLameļu tehnoloģija nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus uz visu cieto grīdu segumiem mājās. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
LED ekrāns uz iekārtas
- Kad LED ekrāns ir sarkans, iekārta silst. Kad ekrāns kļūst zaļš, tā ir gatava lietošanai.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Trīspakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika plūsmu var pielāgot tīrāmajai virsmai un netīrības pakāpei.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 130
|Sildīšanas jauda (W)
|2200
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|4
|Kabeļa garums (m)
|5
|Uzsilšanas laiks (min)
|3
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1.3
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Birste spraugām
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (trīspakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Flīžu šuves
Piederumi
Atrast SC 4 Deluxe rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.