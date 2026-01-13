Tvaika tīrītājs SC 4 EasyFix
Ērta un nepārtraukta tvaika tīrīšana. SC 4 EasyFix tvaika tīrītājs ar EasyFix grīdas uzgali, jebkurā brīdī noņemamu un uzpildāmu ūdens tvertni.
Tvaika tīrītājs SC 4 EasyFix piedāvā augsta līmeņa ērtības, jo tam ir integrēts kabeļu un piederumu glabāšanas nodalījums un novietne grīdas uzgalim. Lokanais savienojums uz EasyFix grīdas uzgaļa nodrošina lielisku ergonomiku, savukārt lameļu tehnoloģija – mirdzoši tīrus rezultātus. Izmantojot ērto āķu un cilpu sistēmu, grīdas tīrīšanas drāniņu var ātri un viegli piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt no tā, nesaskaroties ar netīrumiem. Ar divpakāpju tvaika regulēšanu tvaika intensitāti var pielāgot virsmai un netīrumiem. Plašais piederumu klāsts ātri padarīs flīzes, plītis, nosūcējus un pat vismazākās spraugas mirdzošas un kā jaunas, notīrot pat visnoturīgākos netīrumus. Jebkurā brīdī noņemamā un uzpildāmā ūdens tvertne nodrošina nepārtrauktu tīrīšanu. SC 4 EasyFix tīra bez ķīmiskajām vielām, un to var izmantot praktiski jebkur mājās. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām.
Īpašības un ieguvumi
Vienmēr papildāma, noņemama ūdens tvertne.Uzkopšana bez pārtraukumiem un ērta ūdens uzpilde.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Integrēts nodalījums kabelimDroša kabeļa un piederumu uzglabāšana.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas uzkopšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim izgatavots no augstas kvalitātes mikrošķiedras.
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalim
- Praktiska piederumu novietne. Ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 100
|Sildīšanas jauda (W)
|2000
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.5
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|4
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|0.8
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas