Tvaika tīrītājs SC 4 EasyFix Plus
SC 4 EasyFix Premium tvaika tīrītājs ar paklāju kopšanas u. c. praktiskiem piederumiem. Lieliski piemērots nepārtrauktai tīrīšanai jebkurā brīdī uzpildāmas ūdens tvertnes dēļ.
Ērts SC 4 EasyFix Premium tvaika tīrītājs ar uzlabotu piederumu komplektu vēl detalizētākai netīrumu noņemšanai nodrošina higiēnisku tīrību visā mājoklī. Iekārta tīra pilnīgi bez ķimikālijām, un to var izmantot praktiski jebkur, pat uz paklājiem, jo komplektācijā ir iekļauts piederums paklāju kopšanai. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Ar pareizajiem piederumiem iekārta nodrošina priekšzīmīgu tīrīšanas rezultātu uz flīzēm, plītīm, tvaika nosūcējiem un pat vismazākajās spraugās. Pat ļoti noturīgu netīrumu noņemšana nav problēma. Lokanais EasyFix grīdas uzgalis ar lameļu tehnoloģiju garantē izcilu ergonomiku un perfektu tīrīšanas rezultātu. Ar ērto āķu un cilpu sistēmu mikrošķiedras grīdas drāniņu var ātri piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Divpakāpju tvaika regulēšanu var pielāgot tīrāmajai virsmai un netīrumu līmenim. Jebkurā brīdī uzpildāmā ūdens tvertne nodrošina nepārtrauktu tīrīšanu. SC 4 EasyFix Premium ir iebūvēts kabeļu glabāšanas nodalījums, piederumu novietne, kā arī grīdas uzgaļa novietošanas pozīcija.
Īpašības un ieguvumi
Vienmēr papildāma, noņemama ūdens tvertne.Uzkopšana bez pārtraukumiem un ērta ūdens uzpilde.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Integrēts nodalījums kabelimDroša kabeļa un piederumu uzglabāšana.
Daudzfunkcionālie Premium piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalim
- Praktiska piederumu novietne. Ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 100
|Sildīšanas jauda (W)
|2000
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.5
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|4
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|0.8
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 2 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Power sprausla
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Liela apaļā birste
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
- Piederums paklāju kopšanai
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Videos
Pielietošanas veidi
- Atsvaidziniet ar paklāju klātas grīdas
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas