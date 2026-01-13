Tvaika tīrītājs SC 5 Deluxe Signature Line
SC 5 Deluxe Signature Line tvaika tīrītājs ar izgaismotu LED gredzenu, reāllaika temperatūras LED indikatoru, VapoHydro funkciju un lielisku piederumu novietni ļaus Jums tīrīt bez pārtraukumiem.
Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Jaunais SC 5 Deluxe Signature Line tvaika tīrītājs jau no pirmā acu skatiena ir atpazīstams kā labākā iekārta savā produktu grupā. Tā higiēniskas tīrības ieviešanu mājoklī padara par relaksējošu nodarbi. Tādas īpašas funkcijas kā tvaika intensitāte, ko var pielāgot virsmai un piesārņojuma daudzumam, un VapoHydro režīms, kurā reizē ar tvaiku tiek padots arī karstais ūdens, tīrīšanas laikā nodrošina patiesu WOW momentu piedzīvošanu. Ūdens tvertne ir noņemama un jebkurā brīdī uzpildāma, nodrošinot netraucētu uzkopšanu. Reāllaika LED ekrāns gādā par to, lai Jūs varētu redzēt, cik ātri iekārta ir gatava darbam, savukārt iebūvētā piederumu novietne – par to, lai pēc uzkopšanas kārtīgs būtu ne tikai Jūsu mājoklis, bet arī pati iekārta un tās piederumi.
Īpašības un ieguvumi
Signature Line priekšrocībasAr uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
Reāllaika LED ekrāns temperatūras noteikšanaiSilšanas procesu var uzraudzīt reāllaikā līdz maksimālajai temperatūrai – 150 °C.
Parocīga piederumu novietne un uzglabāšanas stāvoklisĒrta piederumu, pagarināšanas cauruļu, kabeļu un tvaika šļūtenes uzglabāšana.
VapoHydro funkcija
- Papildus tvaikam var pieslēgt arī karstā ūdens padevi. Tas nozīmē, ka netīrumus var vieglāk atmiekšķēt un vienkāršāk nomazgāt.
Vienmēr papildāma, noņemama ūdens tvertne.
- Tīrīšana bez pārtraukumiem un ērta ūdens uzpilde.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmu
- Lameļu tehnoloģija nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus uz visu cieto grīdu segumiem mājās.
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
- Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Trīspakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika plūsmu var pielāgot tīrāmajai virsmai un netīrības pakāpei.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 130
|Sildīšanas jauda (W)
|2250
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|4
|Kabeļa garums (m)
|6
|Uzsilšanas laiks (min)
|3
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1.3
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 2 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Power sprausla
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Liela apaļā birste
- Birste spraugām
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
- Piederums paklāju kopšanai
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (trīspakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.3 m
- Dzelzs savienojums
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- VapoHydro funkcija
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Flīžu šuves
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SC 5 Deluxe Signature Line rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.