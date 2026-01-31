Tvaika tīrītājs SC 5 EF Iron Select Bath Edition
SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition tvaika tīrītājs ar 4,2 bāru tvaika spiedienu un VapoHydro funkciju. Komplektācijā iekļauts tvaika gludeklis, grīdas uzgalis un citi piederumi.
SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition ne tikai labi izskatās, bet arī nodrošina tīrīšanu ar pilnu jaudu. Izcilais 4,2 bāru tvaika spiediens padara šo iekārtu par labāko tvaika tīrītāju savā klasē. Četrpakāpju tvaika regulēšana ļauj pielāgot tā padevi pēc vajadzības. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Ar dažādiem piederumiem gludas virsmas, plītis, nosūcēji un pat vismazākās spraugas kļūs nevainojami tīras. Īpaši praktiskais tvaika gludeklis, kas arī ir iekļauts komplektācijā, paātrina gludināšanu par 50 %. Ieslēdzot VapoHydro režīmu, tvaika plūsmai papildus tiek pievienots karstais ūdens, ar ko ir vieglāk nomazgāt īpaši noturīgus netīrumus. Lokanajam EasyFix grīdas uzgalim ir iespaidīga un efektīva lameļu tehnoloģija. Grīdas tīrīšanas drāniņu var viegli piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt no tā, nesaskaroties ar netīrumiem. Ūdens tvertni var noņemt un jebkurā brīdī uzpildīt. Iekārtai ir arī kabeļa glabāšanas nodalījums, piederumu glabātava un speciāla grīdas uzgaļa novietne.
Īpašības un ieguvumi
VapoHydro funkcijaPievieno tvaikam karstu ūdeni. Netīrumi tiek atmiekšķēti vieglāk un vienkāršāk nomazgāti. Vēl labākam tīrīšanas rezultātam.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Vienmēr papildāma, noņemama ūdens tvertne.Tīrīšana bez pārtraukumiem un ērta ūdens uzpilde.
Daudzfunkcionāli piederumi, ieskaitot tvaika gludekli
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
- Tvaika gludeklis ar fiksētu temperatūras iestatījumu, automātisku izslēgšanos un vieglmetāla plāksni. Ietaupa laiku līdz pat 50%.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Četrpakāpju tvaika plūsmas regulācija
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalim
- Praktiska piederumu novietne. Ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Integrēts nodalījums kabelim
- Droša kabeļa un piederumu uzglabāšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 150
|Sildīšanas jauda (W)
|2250
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 4.2
|Kabeļa garums (m)
|6
|Uzsilšanas laiks (min)
|3
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1.5
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Uzgalis logu tīrīšanai Comfort
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Birste spraugām XXL
- EasyFinish tvaika gludeklis
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (četrpakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.3 m
- Dzelzs savienojums
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- VapoHydro funkcija
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Gludināšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SC 5 EF Iron Select Bath Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.