Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7

Tīrīšana ar tvaiku, putekļu sasūkšana un virsmu nosusināšana vienā piegājienā. Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7 sevī apvieno daudzfunkcionalitāti un maksimālu ērtību.

Kärcher tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7 apvieno tvaika tīrītāju un sauso putekļsūcēju priekšrocības un īpašības. Tas sasūc, piemēram, drupatas no grīdas, noslauka to ar mitru drānu un pēc tam nosusina virsmu. Un tas to visu ērti paveic vienā piegājienā. Ar šīm iespaidīgajām, universālajām iekārtām un atbilstošajiem piederumiem ikviens var uzturēt savu mājokli tīru vienkārši, ērti, ātri un bez ķimikālijām.

Īpašības un ieguvumi
Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7: Trīs iekārtas vienā
Tīrīšana ar tvaiku, putekļu sasūkšana un nožāvēšana vienā piegājienā.
Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7: Daudzpakāpju filtrācijas sistēma
Ūdens, rupjo gružu, putu un HEPA 12 (EN 1822:1998) filtri izfiltrē // savāc pat vissīkākās daļiņas.
Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7: Ērts grīdas uzgalis
Ātra un vienkārša pārslēgšanās starp trīs dažādiem režīmiem visām cietajām grīdām un paklājiem
Vienkārša darbība
  • Sūkšanas jauda maināma uz roktura, tvaika padeve – uz iekārtas.
Četru pakāpju sūkšanas jaudas iestatījumi
  • Sūkšanas jauda var tikt pielāgota tīrāmajai virsmai un netīrumiem.
Piecu pakāpju tvaika padeves iestatījumi
  • Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Tvaiks bez pārtraukuma
  • Tvertni var viegli un jebkurā laikā uzpildīt nepārtrauktam darbam.
Integrēts nodalījums kabelim
  • Optimāla un vietu taupoša kabeļa novietne.
Bērnu drošības slēdzis
  • Noslēdz tvaika padevi, lai nepieļautu nejaušu un nepareizu lietošanu.
Plašs pielietojums
  • Daudzfunkcionālā iekārta ar ļoti plašu piederumu klāstu ir ideāla jebkuriem mājas uzkopšanas darbiem bez ķīmikālijām!
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maksimālā veiktspēja (W) 2200
Ūdens tilpums boilerī (l) 0.45
Maksimālais tvaika spiediens (bar) maks. 4
Ūdens filtrs (l) 1.2
Vakuums (mbar/kPa) 210 / 21
Kabeļa garums (m) 6
Uzsilšanas laiks (min) 5
Tvertnes tilpums (l) 0.5
Tvaika plūsma (g/min) 80
Sildīšanas jauda (W) 1100
Uzpilde jebkurā brīdī
Papildu sūkšanas kapacitāte (l) 0.6
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 9.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 15.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 515 x 336 x 340

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • HEPA filtra tips: HEPA filtrs (EN 1822:1998)
  • Grīdas uzgalis ar tvaika un nosūkšanas funkciju: Ātra un vienkārša pārslēgšanās starp trīs dažādiem režīmiem visām cietajām grīdām un paklājiem un divas 0,5 m garas iesūkšanas caurules
  • Rokas uzgalis ar tvaika un nosūkšanas funkciju: Var tikt izmantota kombinācijā ar uzgali logiem (plato un šauro), birstes piederumu un frotē auduma drānu.
  • Uzgalis detalizētai tīrīšanai ar nosūkšanas funkciju: Var tik kombinēts ar pagarinātāju un apaļajām birstītēm (četrās dažādās krāsās)
  • Uzgalis tapsējumam (mazs un liels)
  • Spraugu uzgalis, mēbeļu birste
  • Foam Stop pretputošanās līdzeklis
  • Mērglāze, tīrīšanas birste, piederumu soma
  • Frotē auduma pārsegs: 1 Gabals(i)
  • Apaļo birstu komplekts
  • Tvaika iesūkšanas caurule: 2 Gabals(i), 0.5 m
  • Tvaika iesūkšanas šļūtene ar rokturi

Aprīkojums

  • Bērnu drošības slēdzis
  • Drošības vārsts
  • Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (piecpakāpju)
  • Divu tvertņu sistēma
  • Tvaika šļūtene ar pistoli: 1.75 m
Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

