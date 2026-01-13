Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7
Tīrīšana ar tvaiku, putekļu sasūkšana un virsmu nosusināšana vienā piegājienā. Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7 sevī apvieno daudzfunkcionalitāti un maksimālu ērtību.
Kärcher tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SV 7 apvieno tvaika tīrītāju un sauso putekļsūcēju priekšrocības un īpašības. Tas sasūc, piemēram, drupatas no grīdas, noslauka to ar mitru drānu un pēc tam nosusina virsmu. Un tas to visu ērti paveic vienā piegājienā. Ar šīm iespaidīgajām, universālajām iekārtām un atbilstošajiem piederumiem ikviens var uzturēt savu mājokli tīru vienkārši, ērti, ātri un bez ķimikālijām.
Īpašības un ieguvumi
Trīs iekārtas vienāTīrīšana ar tvaiku, putekļu sasūkšana un nožāvēšana vienā piegājienā.
Daudzpakāpju filtrācijas sistēmaŪdens, rupjo gružu, putu un HEPA 12 (EN 1822:1998) filtri izfiltrē // savāc pat vissīkākās daļiņas.
Ērts grīdas uzgalisĀtra un vienkārša pārslēgšanās starp trīs dažādiem režīmiem visām cietajām grīdām un paklājiem
Vienkārša darbība
- Sūkšanas jauda maināma uz roktura, tvaika padeve – uz iekārtas.
Četru pakāpju sūkšanas jaudas iestatījumi
- Sūkšanas jauda var tikt pielāgota tīrāmajai virsmai un netīrumiem.
Piecu pakāpju tvaika padeves iestatījumi
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Tvaiks bez pārtraukuma
- Tvertni var viegli un jebkurā laikā uzpildīt nepārtrauktam darbam.
Integrēts nodalījums kabelim
- Optimāla un vietu taupoša kabeļa novietne.
Bērnu drošības slēdzis
- Noslēdz tvaika padevi, lai nepieļautu nejaušu un nepareizu lietošanu.
Plašs pielietojums
- Daudzfunkcionālā iekārta ar ļoti plašu piederumu klāstu ir ideāla jebkuriem mājas uzkopšanas darbiem bez ķīmikālijām!
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā veiktspēja (W)
|2200
|Ūdens tilpums boilerī (l)
|0.45
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 4
|Ūdens filtrs (l)
|1.2
|Vakuums (mbar/kPa)
|210 / 21
|Kabeļa garums (m)
|6
|Uzsilšanas laiks (min)
|5
|Tvertnes tilpums (l)
|0.5
|Tvaika plūsma (g/min)
|80
|Sildīšanas jauda (W)
|1100
|Uzpilde jebkurā brīdī
|Papildu sūkšanas kapacitāte (l)
|0.6
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|15.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|515 x 336 x 340
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- HEPA filtra tips: HEPA filtrs (EN 1822:1998)
- Grīdas uzgalis ar tvaika un nosūkšanas funkciju: Ātra un vienkārša pārslēgšanās starp trīs dažādiem režīmiem visām cietajām grīdām un paklājiem un divas 0,5 m garas iesūkšanas caurules
- Rokas uzgalis ar tvaika un nosūkšanas funkciju: Var tikt izmantota kombinācijā ar uzgali logiem (plato un šauro), birstes piederumu un frotē auduma drānu.
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai ar nosūkšanas funkciju: Var tik kombinēts ar pagarinātāju un apaļajām birstītēm (četrās dažādās krāsās)
- Uzgalis tapsējumam (mazs un liels)
- Spraugu uzgalis, mēbeļu birste
- Foam Stop pretputošanās līdzeklis
- Mērglāze, tīrīšanas birste, piederumu soma
- Frotē auduma pārsegs: 1 Gabals(i)
- Apaļo birstu komplekts
- Tvaika iesūkšanas caurule: 2 Gabals(i), 0.5 m
- Tvaika iesūkšanas šļūtene ar rokturi
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (piecpakāpju)
- Divu tvertņu sistēma
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 1.75 m
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SV 7 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.