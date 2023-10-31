Ūdens filtrācijas sistēma

Kompaktā WPC 120 UF ūdens filtrācijas sistēma vienkāršu krāna ūdeni pārvērtīs par tīru un dzidru augstākās kvalitātes dzeramo ūdeni. Četras filtrēšanas pakāpes no ūdens atdala vīrusus un baktērijas, kā arī sīkākās daļiņas, un uzlabo garšu, bet saglabā būtiskās minerālvielas. Sistēmai nav nepieciešams sūknis vai pieslēgums pie elektrības, un tā ir viegli uzstādāma katrā mājsaimniecībā. Paredzēta visai ģimenei drošam ūdens patēriņam atbilstoši Jūsu kvalitātes standartiem.

Trīs iemesli, kādēļ izmantot Kärcher WPC 120 UF ūdens filtrācijas sistēmu

Efektīva filtrācija

Iedarbīgā četru pakāpju filtrācijas sistēma uzticami atdala sīkās daļiņas, piemēram, mikroplastmasu, samazina smago metālu un zāļu paliekas ūdenī, kā arī aiztur baktērijas un vīrusus. Vienlaikus tiek saglabātas minerālvielas, kas ir svarīgas cilvēka organismam un uzlabo ūdens garšu.

 

Kärcher WPC 120 UF

Viegla uzstādīšana un lietošana

Nav vajadzīgs ne sūknis, ne elektrības pieslēgums. WPC 120 UF ūdens filtram nepieciešama tikai piekļuve ūdens padevei un mazliet vietas, piemēram, skapītī zem virtuves izlietnes. Filtrētā ūdens ieguvei paredzēto krānu arī var viegli uzstādīt un lietot kā parasti, un tas jau ir iekļauts komplektā.

 

WPC 120 UF in the base cabinet under the kitchen sink

Viegli sistēmas uzturēšanas darbi

Lai filtrācijas sistēmu varētu izmantot veselībai droši, pietiek ar regulāru filtru nomaiņu. Filtru var viegli izņemt, tas ir tikai vienreiz jāpagriež. Pre-Pure filtrs ir jāmaina tikai aptuveni ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem (vai pēc 2500 l); Hy-Protect un Post-Protect filtri kalpo līdz 12 mēnešiem (vai 2500 l izfiltrēšanai).

 

WPC 120 UF filter replacement

Kā tā strādā

Kärcher Pre-Pure-Filter

Pre-Pure filtrs

Pirmajā un otrajā filtrācijas pakāpē daļiņu filtrs un aktīvās ogles filtrs atdala lielās, ūdenī suspendētās daļiņas, tādējādi pagarinot turpmāko filtru kalpošanas laiku.

 

Kärcher Hy-Protect-Filter

Hy-Protect filtrs

Trešās pakāpes ultrafiltrācijas membrāna atdala pat tādas sīkās daļiņas, kas ir 0,1 mikrometru lielas (500 reižu smalkākas par cilvēka matu), tādējādi aizturot arī vīrusus un vairāk nekā 99,9999% baktēriju.

 

Kärcher Post-Protect-Filter

Post-Protect filtrs

Savukārt ceturtās pakāpes aktīvās ogles filtrs aiztur hloru, zāļu paliekas un smagos metālus, kā arī uzlabo ūdens garšu, neietekmējot ūdens minerālvielu sastāvu.

 

Ko spēj paveikt Kärcher WPC 120 UF ūdens filtrācijas sistēma?

Ūdens filtrs WPC 120 UF uzticami attīra krāna ūdeni no piesārņojošām vielām un daļiņām, tostarp:

Pictogram for viruses &amp; bacteria

Vīrusiem un baktērijām

Pictogram for drug residues

Zāļu paliekām

Pictogram for chlorine

Hlora

Pictogram for particles and microplastics

Daļiņām un mikroplastmasas

Pictogram for heavy metals

Smagajiem metāliem

Biežāk uzdotie jautājumi:

Filtrēšanas sistēmai jābūt uzstādītai ūdens ieguves vietā (parasti virtuvē) un darbināmai ar krāna ūdeni, kas atbilst Pasaules Veselības organizācijas obligātajiem dzeramā ūdens standartiem. Sistēma nav piemērota sāļūdens filtrēšanai.

 

Sistēmu var pieslēgt pie visiem parastajiem mājsaimniecības 3/8" ūdens savienojumiem. Izmantojot komplektā iekļauto adapteru, filtrēšanas sistēmu var pievienot arī pie esošā krāna. Elektrības pieslēgums nav nepieciešams.

Komplektā iekļautais krāns ir paredzēts tikai higiēniskai filtrētā ūdens ieguvei, proti, dzeršanai, ēdiena gatavošanai vai augļu un dārzeņu mazgāšanai. Ūdens, kas nav jāfiltrē, piemēram, trauku mazgāšanai vai grīdu tīrīšanai, var tikt ņemts no mājsaimniecības krāna. Tas atslogo filtrus un pagarina to kalpošanas laiku.

 

Salīdzinājumā ar osmozes sistēmām mūsu filtriem nav nepieciešams pieslēgums elektrībai vai papildu instalācija netīrā ūdens novadīšanai, kā arī tiem ir daudz mazākas iegādes un ierīkošanas izmaksas.

 

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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