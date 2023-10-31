Ūdens filtrācijas sistēma
Kompaktā WPC 120 UF ūdens filtrācijas sistēma vienkāršu krāna ūdeni pārvērtīs par tīru un dzidru augstākās kvalitātes dzeramo ūdeni. Četras filtrēšanas pakāpes no ūdens atdala vīrusus un baktērijas, kā arī sīkākās daļiņas, un uzlabo garšu, bet saglabā būtiskās minerālvielas. Sistēmai nav nepieciešams sūknis vai pieslēgums pie elektrības, un tā ir viegli uzstādāma katrā mājsaimniecībā. Paredzēta visai ģimenei drošam ūdens patēriņam atbilstoši Jūsu kvalitātes standartiem.
Trīs iemesli, kādēļ izmantot Kärcher WPC 120 UF ūdens filtrācijas sistēmu
Efektīva filtrācija
Iedarbīgā četru pakāpju filtrācijas sistēma uzticami atdala sīkās daļiņas, piemēram, mikroplastmasu, samazina smago metālu un zāļu paliekas ūdenī, kā arī aiztur baktērijas un vīrusus. Vienlaikus tiek saglabātas minerālvielas, kas ir svarīgas cilvēka organismam un uzlabo ūdens garšu.
Viegla uzstādīšana un lietošana
Nav vajadzīgs ne sūknis, ne elektrības pieslēgums. WPC 120 UF ūdens filtram nepieciešama tikai piekļuve ūdens padevei un mazliet vietas, piemēram, skapītī zem virtuves izlietnes. Filtrētā ūdens ieguvei paredzēto krānu arī var viegli uzstādīt un lietot kā parasti, un tas jau ir iekļauts komplektā.
Viegli sistēmas uzturēšanas darbi
Lai filtrācijas sistēmu varētu izmantot veselībai droši, pietiek ar regulāru filtru nomaiņu. Filtru var viegli izņemt, tas ir tikai vienreiz jāpagriež. Pre-Pure filtrs ir jāmaina tikai aptuveni ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem (vai pēc 2500 l); Hy-Protect un Post-Protect filtri kalpo līdz 12 mēnešiem (vai 2500 l izfiltrēšanai).
Kā tā strādā
Pre-Pure filtrs
Pirmajā un otrajā filtrācijas pakāpē daļiņu filtrs un aktīvās ogles filtrs atdala lielās, ūdenī suspendētās daļiņas, tādējādi pagarinot turpmāko filtru kalpošanas laiku.
Hy-Protect filtrs
Trešās pakāpes ultrafiltrācijas membrāna atdala pat tādas sīkās daļiņas, kas ir 0,1 mikrometru lielas (500 reižu smalkākas par cilvēka matu), tādējādi aizturot arī vīrusus un vairāk nekā 99,9999% baktēriju.
Post-Protect filtrs
Savukārt ceturtās pakāpes aktīvās ogles filtrs aiztur hloru, zāļu paliekas un smagos metālus, kā arī uzlabo ūdens garšu, neietekmējot ūdens minerālvielu sastāvu.
Ko spēj paveikt Kärcher WPC 120 UF ūdens filtrācijas sistēma?
Ūdens filtrs WPC 120 UF uzticami attīra krāna ūdeni no piesārņojošām vielām un daļiņām, tostarp: