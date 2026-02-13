Ūdens filtru sistēma WPC 120 UF
Ūdens filtrēšanas iekārta WPC 120 UF ar četrpakāpju ultrafiltrācijas sistēmu. Uzticami aiztur sīkās daļiņas, baktērijas, vīrusus u. c. piesārņojošām vielām. Ideāli piemērota nezināmai krāna ūdens kvalitātei.
Kärcher ūdens filtrēšanas iekārta WPC 120 UF ar četrpakāpju ultrafiltrācijas sistēmu nodrošina augstu dzeramā ūdens drošības līmeni, kad tā kvalitāte nav zināma. Sistēmu ir viegli ierīkot, lietot un uzturēt. Dažādi vīrusi, baktērijas, sīkās daļiņas, mikroplastmasa, smagie metāli, zāļu paliekas un hlors tiek uzticami atdalīti no ūdens, un tā garša tiek ievērojami uzlabota. Ilgmūžīgie filtri spēj apstrādāt līdz pat 2500 litriem ūdens, un tie ir jāmaina visai reti, kā arī to var izdarīt ātri un bez piepūles parocīgā bajonetes savienojuma dēļ. WPC 120 UF darbināšanai nav nepieciešams elektrības pieslēgums, un krāns filtrētā ūdens iegūšanai ir iekļauts komplektācijā.
Īpašības un ieguvumi
Augsta līmeņa aizsardzība pret piesārņotu dzeramo ūdeniTrīs iedarbīgi filtri nezināmas kvalitātes ūdens attīrīšanai Aiztur sīkās daļiņas, baktērijas, vīrusus, hloru, smagos metālus, zāļu paliekas. Uzlabo dzeramā ūdens garšu
Viegla ierīkošana un uzturēšanaĀtra filtra nomaiņa bajonetes savienojuma un pārsega magnētisko stiprinājumu dēļ. Viegli pieslēgt pie ūdensvada. Komplektā iekļauti adapters un ūdens krāns.
Spēj filtrēt lielu daudzumu ūdensNelielas apkopes izmaksas, jo filtri ir jāmaina reti – ik pēc 2500 litru izfiltrēšanas.
Darbojas bez pieslēguma pie elektrotīkla
- Nav nepieciešams ārējs strāvas avots.
- Pielāgojama izmantošanai jebkurā izvēlētajā vietā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ūdens padeves spiediens (bar)
|1 - 4
|Ūdens padeve
|3/8″
|Filtra resurss (l)
|2500
|Maksimālā ūdens ieplūdes temperatūra (°C)
|5 - 38
|Plūsma (l/h)
|120
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|377 x 168 x 421
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pre-Pure filtrs
- Hy-Protect filtrs
- Post-Protect filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Dzeramais ūdens