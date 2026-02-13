Ūdens filtru sistēma WPC 120 UF

Ūdens filtrēšanas iekārta WPC 120 UF ar četrpakāpju ultrafiltrācijas sistēmu. Uzticami aiztur sīkās daļiņas, baktērijas, vīrusus u. c. piesārņojošām vielām. Ideāli piemērota nezināmai krāna ūdens kvalitātei.

Kärcher ūdens filtrēšanas iekārta WPC 120 UF ar četrpakāpju ultrafiltrācijas sistēmu nodrošina augstu dzeramā ūdens drošības līmeni, kad tā kvalitāte nav zināma. Sistēmu ir viegli ierīkot, lietot un uzturēt. Dažādi vīrusi, baktērijas, sīkās daļiņas, mikroplastmasa, smagie metāli, zāļu paliekas un hlors tiek uzticami atdalīti no ūdens, un tā garša tiek ievērojami uzlabota. Ilgmūžīgie filtri spēj apstrādāt līdz pat 2500 litriem ūdens, un tie ir jāmaina visai reti, kā arī to var izdarīt ātri un bez piepūles parocīgā bajonetes savienojuma dēļ. WPC 120 UF darbināšanai nav nepieciešams elektrības pieslēgums, un krāns filtrētā ūdens iegūšanai ir iekļauts komplektācijā.

Īpašības un ieguvumi
Ūdens filtru sistēma WPC 120 UF: Augsta līmeņa aizsardzība pret piesārņotu dzeramo ūdeni
Augsta līmeņa aizsardzība pret piesārņotu dzeramo ūdeni
Trīs iedarbīgi filtri nezināmas kvalitātes ūdens attīrīšanai Aiztur sīkās daļiņas, baktērijas, vīrusus, hloru, smagos metālus, zāļu paliekas. Uzlabo dzeramā ūdens garšu
Ūdens filtru sistēma WPC 120 UF: Viegla ierīkošana un uzturēšana
Viegla ierīkošana un uzturēšana
Ātra filtra nomaiņa bajonetes savienojuma un pārsega magnētisko stiprinājumu dēļ. Viegli pieslēgt pie ūdensvada. Komplektā iekļauti adapters un ūdens krāns.
Ūdens filtru sistēma WPC 120 UF: Spēj filtrēt lielu daudzumu ūdens
Spēj filtrēt lielu daudzumu ūdens
Nelielas apkopes izmaksas, jo filtri ir jāmaina reti – ik pēc 2500 litru izfiltrēšanas.
Darbojas bez pieslēguma pie elektrotīkla
  • Nav nepieciešams ārējs strāvas avots.
  • Pielāgojama izmantošanai jebkurā izvēlētajā vietā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ūdens padeves spiediens (bar) 1 - 4
Ūdens padeve 3/8″
Filtra resurss (l) 2500
Maksimālā ūdens ieplūdes temperatūra (°C) 5 - 38
Plūsma (l/h) 120
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 5.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8
Izmēri (G x P x A) (mm) 377 x 168 x 421

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pre-Pure filtrs
  • Hy-Protect filtrs
  • Post-Protect filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dzeramais ūdens
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija