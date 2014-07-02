Augsta spiediena gludeklis I 6002
Kvalitatīvs augsta spiediena gludeklis ar viegli slīdošu nerūsējošā tērauda pamatni dzeltenā vai melnā krāsā.
High-quality pressurised steam iron with easy-glide stainless steel soleplate in yellow/black. Can be used together with the Kärcher steam cleaner. Consistent steam pressure makes ironing easy in half the time. Superior steam technology and easy-glide soleplate makes light work of even the most difficult textiles. The Kärcher pressurised steam iron has a continuous steam as well as an interval steam function.
Īpašības un ieguvumi
Tvaika izplūdes atveres, kas sadalītas pa visu gludināšanas virsmu
- Vienāda tvaika izdalīšanās pa visu virsmu.
Nepārtraukta tvaika iestatīšana
- Pastāvīga tvaika izvade, lai viegli un ātri gludinātu lielos tekstilizstrādājumus, piemēram, galdautus, gultas veļu utt.
Nerūsējošā tērauda pamatne
- Tvaika gludeklis viegli slīd.
Vienmērīga tvaika izvade
- Uz pusi samazina gludināšanas laiku.
Intervāls tvaicējot
- Mērķtiecīgai tvaika izvadei.
Temperatūras regulēšana
- Var izmantot dažādu audumu gludināšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|297 x 147 x 180