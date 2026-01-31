Augstspiediena pagarināšana šļūtene 10m
Augstspiediena pagarinātāja šļūtene lielākai elastībai. Ierīcēm no K 2 līdz K 7 ar skrūvējamu savienojumu (bez ātrā savienojuma). Kvalitatīva 10 m gara šļūtene. Ar šļūtenes izliekuma aizsardzību un misiņa savienojumu ilgam kalpošanas laikam. Savieno ierīci un augstspiediena šļūteni.
10 m augstspiediena pagarinātāja šļūtene lielākai lietošanas elastībai ar spiediena mazgātājiem. Vienkārši savienojiet starp spiediena mazgātāju un šļūteni, lai vieglāk darbotos. Nostiprināta ar DN 8 tekstila pinumu, šļūtene ar misiņa savienotāju lielākai izturībai bez saspiešanas. Pagarināšanas šļūtene spiedienam līdz 180 bāriem un temperatūrai līdz 60°C. Pagarināšanas šļūtene ir piemērota arī ķīmiskai lietošanai. Piemērota visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
10 m pagarinājuma šļūtene
- Palielina darbības rādiusu, lielāku elastību.
DN 8 kvalitātes šļūtene, kas pastiprināta ar tekstila pinumu
- Izturīgs.
Saspiešanas aizsardzība
- Aizsargā šļūteni no saspiešanas.
Misiņa savienojums
- Īpaši izturīgs un kvalitatīvs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Maks. spiediens (bar)
|180
|Garums (m)
|10
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 240 x 85