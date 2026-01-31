Augstspiediena pagarināšana šļūtene 10m

Augstspiediena pagarinātāja šļūtene lielākai elastībai. Ierīcēm no K 2 līdz K 7 ar skrūvējamu savienojumu (bez ātrā savienojuma). Kvalitatīva 10 m gara šļūtene. Ar šļūtenes izliekuma aizsardzību un misiņa savienojumu ilgam kalpošanas laikam. Savieno ierīci un augstspiediena šļūteni.

10 m augstspiediena pagarinātāja šļūtene lielākai lietošanas elastībai ar spiediena mazgātājiem. Vienkārši savienojiet starp spiediena mazgātāju un šļūteni, lai vieglāk darbotos. Nostiprināta ar DN 8 tekstila pinumu, šļūtene ar misiņa savienotāju lielākai izturībai bez saspiešanas. Pagarināšanas šļūtene spiedienam līdz 180 bāriem un temperatūrai līdz 60°C. Pagarināšanas šļūtene ir piemērota arī ķīmiskai lietošanai. Piemērota visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.

Īpašības un ieguvumi
10 m pagarinājuma šļūtene
  • Palielina darbības rādiusu, lielāku elastību.
DN 8 kvalitātes šļūtene, kas pastiprināta ar tekstila pinumu
  • Izturīgs.
Saspiešanas aizsardzība
  • Aizsargā šļūteni no saspiešanas.
Misiņa savienojums
  • Īpaši izturīgs un kvalitatīvs.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Temperatūra (°C) maks. 60
Maks. spiediens (bar) 180
Garums (m) 10
Krāsa melna
Svars (kg) 1.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 240 x 240 x 85
Saderīgās iekārtas
