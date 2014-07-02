Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K5-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")
Augstspiediena gumijas šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m gara ļoti kvalitatīva šļūtene, kas caurausta ar tēraudu, lai kalpotu ilgāk. K3 – K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.
High-pressure extension rubber hose for gun model "Best" with Quick Connect connector. 10 m extension rubber hose for greater flexibility suitable for pressure washers. Simply connect between Quick Connect gun and old high-pressure hose. Robust, high-quality hose, steel reinforced for durability. Extension hose for up to 160 bar pressure and temperatures up to 80 °C. Extension hose is also suitable for chemical use. Suitable for Kärcher K3 – K7 series domestic pressure washers from 2008, where the hose is connected to the gun per Quick Connect connector.
Īpašības un ieguvumi
10 m pagarinājuma šļūtene
- Palielina darbības rādiusu, lielāku elastību.
Gumijas šļūtene ar tērauda ieliktni
- Īpaši izturīgs un kvalitatīvs.
Quick Connect adapteris
- Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Maks. spiediens (bar)
|180
|Garums (m)
|10
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|2.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 240 x 115