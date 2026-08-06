Auto tīrīšanas komplekts

Automašīnas salona tīrīšanas komplektu ir viegli izmantot, un tajā ietilpst putekļu birste, īpašs uzgalis un elastīga šļūtene, kas ļauj ērti iztīrīt visu automašīnas salonu. Neatkarīgi no tā, vai tīrāt paneli, automašīnas sēdekli, tekstila virsmu vai grīdas paklājus, varat sasniegt un droši iztīrīt pat mazākās atstarpes un plaisas.

Atjaunotais Kärcher automašīnas salona tīrīšanas komplekts pārliecina ar augstu tīrības pakāpi: izmantojot putekļu suku un speciālu uzgali, parasti darbietilpīgais automašīnas salona tīrīšanas process kļūst vieglāks nekā jebkad agrāk. Elastīgā un regulējamā šļūtene garantē ārkārtīgi vieglu vadāmību: tā var viegli piekļūt pat vismazākajām plaisām un grūti pieejamām vietām. Visām mīkstajām virsmām, grīdas paklājiem un vadības panelim, viduskonsolei un bagāžniekam var veikt dziļu tīrīšanu, padarot jūsu automašīnu par pilnīgi tīru komforta zonu.

Īpašības un ieguvumi
Visaptverošs papildu aprīkojums visu automašīnu iekšējo virsmu rūpīgai tīrīšanai
Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 415 x 120 x 43
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Instrumentu panelis
  • Centrālā konsole
  • Kāju paklāji
  • Cietie grīdas segumi
  • Automašīnas sēdekļi
  • Automašīnas bagāžas nodalījums
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Sv. Slēgts

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07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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