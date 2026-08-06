Cartridge filter VC 5
VC 5 ilgmūžīgais filtrs droši filtrē smalkos putekļus. Filtru, kas atrodas filtru kastē, var viegli noņemt un notīrīt.
VC 5 ilgmūžīgais filtrs droši filtrē smalkos putekļus. Atrodas filtru kastē, kuru var ērti noņemt, un filtru var viegli apmainīt. Ja nepieciešams, viegli notīriet putekļus, lai viegli notīrītu filtru.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots Kärcher kompaktajam putekļu sūcējam VC 5
Uzticami filtrē smalkos putekļus
Filtru, kas atrodas filtru kastē, var viegli noņemt
Viegli tīrāms ar rokām, viegli notriecot putekļus
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|98 x 94 x 93
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi