Comfort floor kit for SC 1
Izmantojot praktisko komforta grīdas komplektu, rokas tvaika tīrītājs tiek ātri pārveidots par tvaika birsti "divi vienā".
Dažās sekundēs no rokas tvaika tīrītāja līdz tvaika birstei "divi vienā": praktiskais Comfort Floor komplekts padara iespējamu. Lai kārtīgi notīrītu cietas grīdas, vienkārši piestipriniet Comfort grīdas sprauslu ar audumu un caurulēm pie SC 1. Grīdas komplekts ir iekļauts standarta SC 1 grīdas komplektā.
Īpašības un ieguvumi
Nostiprināšanas mehānisms auduma piestiprināšanai
- Tīrīšanas lupatas ērta piestiprināšana pie grīdas sprauslas.
Novatoriskas līstes uz grīdas sprauslu tīrīšanas virsmas
- Optimāli rezultāti, pateicoties efektīvai tvaika un tīrīšanas drānas izmantošanai visā sprauslas virsmā.
Comfort grīdas komplektu var viegli piestiprināt
- Pateicoties praktiskajam kontaktligzdas savienojumam, grīdas sprauslu var ātri un ērti piestiprināt pie tvaika tīrītāja caurulēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|247 x 50 x 568
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes