Skip to content
Skip to navigation
0
X
Grozs
X
Latvija
Home & Garden
Īpašie piedāvājumi
Mēneša īpašais piedāvājums
3+ Goda ģimenes un Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju karte
Pieteikties jaunumiem
Vecās Kärcher iekārtas nodošana
TĪRĪŠANAS PADOMI
NODERĪGI
Kärcher piederumu meklētājs
Augstspiediena tīrītāju piederumi
Augstspiediena pistoles pievienošana
Home & Garden lietotne
Kur iegādāties?
Augstspiediena mazgātāji
Stumjamās slaucīšanas iekārtas
Tvaika tīrītāji
Putekļu sūcēji
Putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai
Paklāju tīrītāji
Pelnu sūcēji
Grīdas segumu tīrītājs-robots
Grīdu tīrītāji
Grīdas tīrītājs "trīs vienā"
Logu mazgātājs
Mobila tīrīšana
Gaisa attīrīšana
Sūkņi
Dārza instrumenti
Zāles pļāvēji-roboti
Ūdens filtri
Elektriskais ledus skrāpis
Terases tīrītājs
Laistīšanas sistēmas
Tvaika gludināšanas sistēmas
PIEDERUMI
TĪRĪŠANAS UN KOPŠANAS LĪDZEKĻI
BATTERY POWER NOMAINĀMO AKUMULATORU PLATFORMA
Signature Line
Professional
EASY!Force
DEZINFEKCIJAS UN HIGIĒNAS RISINĀJUMI
Kärcher tīrīšanas risinājumi
Kur iegādāties?
Profesionāli augstspiediena mazgātāji
ĀRA BEZVADU IEKĀRTAS
Putekļu sūcēji
Mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēji
Grīdas kopšanas roboti
Rūpnieciskie putekļsūcēji / Atputekļošanas risinājumi
Logu un gludu virsmu putekļu sūcējs
Grīdas mazgāšanas iekārtas / grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju
Paklāju tīrītājs
Slaucīšanas iekārtas un vakuuma slaucīšanas iekārtas
Tīrīšanas aprīkojums pašvaldību vajadzībām
Transporlīdzekļu mazgāšanas sistēmas
Tvaika tīrītāji un tvaika putekļu sūcēji
Dezinfekcijas sistēmas
Tīrīšana ar sauso ledu
Generators and waste water pump
Dzeramā ūdens automāts
Tvertņu tīrīšanas sistēmas
Gaisa attīrītājs
Piederumi
TĪRĪŠANAS UN UZKOPŠANAS LĪDZEKĻI
Manuālās tīrīšanas aprīkojums
Pakalpojumi
SERVISS HOME & GARDEN
Servisa meklētājs
Kärcher serviss Home & Garden
Remonta izsekošana
Rezerves daļas Home & Garden produktiem
Garantija
Pagarināts garantijas laiks sūkņiem
Pagarināts garantijas laiks augstspiediena mazgātājiem
Pagarināts garantijas laiks Signature Line iekārtām
Darbības rokasgrāmatas
Drošības datu lapas
SERVISS PROFESSIONAL
Servisa meklētājs
Kärcher serviss Professional
Pieteikuma anketa
Rezerves daļas Professional produktiem
Servisa pakotnes
Servisa apkopes izvēles palīgs
Atbalsts
Kontakti
Privātuma politika
Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Servisa novērtējuma anketa
Līzings sadarbībā ar Grenke
Par Kärcher
Uzņēmums
Par Kärcher
Mūsu mērķis
Ka mūs atrast?
Uzņēmuma rekvizīti
Atbilstība un integritāte
Kärcher | 90 gadi
Karjera
Vakances
Labumi
Kultūra un ieskati
Ilgtspējība
Ilgtspējības mērķi 2025
Ilgtspējības rādītāji
Ilgtspējība. Pašos pamatos.
Kultūra, daba un sabiedrība
Sponsorēšana
Piegādes ķēde un produkti
Mūsu ceļš uz ilgtspējīgu piegādes ķēdi
Darbinieki
Ilgtspējīgais produktu iepakojums
Plastmasa cauri laikiem
Cīņa pret plastmasas atkritumu nonākšanu okeānā
Dzeramā ūdens projekts Burundi Republikā
Kärcher ziņas
Gaisa kvalitātes uzlabošanai siltajā sezonā kā risinājums tiek piedāvātas daudzfunkcionālas komunālās mašīnas
Aptauja: Latvijā un pasaulē pieprasītākas kļūst bezvadu tīrīšanas iekārtas
Virsmu tīrīšana aizsardzībai pret kontakta infekcijām
Tīrīšana un higiēna koronavīrusa laikā
Augstspiediena tīrīšanas ierīce ar karsto ūdeni lielu platību tīrīšanai un dezinfekcijai
Cieto virsmu dezinficēšana
Interneta veikals
OKTOBRA PIEDĀVĀJUMS – ATLAIDES LĪDZ 37 %!
SAŅEM JAUNUMUS PIRMAIS!
Bezmaksas piegāde pirkumiem no 50 EUR
REZERVES DAĻAS INTERNETA VEIKALĀ
Informācija par interneta veikalu
Augstspiediena mazgātāji
Stumjamās slaucīšanas iekārtas
Tvaika tīrītāji
Putekļu sūcēji
Putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai
Paklāju tīrītāji
Pelnu sūcēji
Grīdas segumu tīrītājs-robots
Grīdu tīrītāji
Grīdas tīrītājs "trīs vienā"
Logu mazgātājs
Mobila tīrīšana
Gaisa attīrīšana
Sūkņi
Dārza instrumenti
Zāles pļāvēji-roboti
Ūdens filtri
Elektriskais ledus skrāpis
Terases tīrītājs
Laistīšanas sistēmas
Tvaika gludināšanas sistēmas
Tīrīšanas līdzekļi
Piederumi
Profesionāli augstspiediena mazgātāji
ĀRA BEZVADU IEKĀRTAS
Putekļu sūcēji
Mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēji
Logu un gludu virsmu putekļu sūcējs
Grīdas mazgāšanas iekārtas / grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju
Paklāju tīrītājs
Slaucīšanas iekārtas un vakuuma slaucīšanas iekārtas
Tvaika tīrītāji un tvaika putekļu sūcēji
Generators and waste water pump
Tīrīšanas līdzekļi
Piederumi
X
0
X
Grozs
Home
Piederumi
Dārza instrumenti
Zāles pļāvējs
Apskatīt produktus
Pļaujmašīna – robots
Apskatīt produktus
Zāliena trimmeris
Apskatīt produktus
Grass and shrub shear
Apskatīt produktus
Motorzāģis
Apskatīt produktus
Tree Lopper / Pruning Saw
Apskatīt produktus
Nezāļu noņēmējs
Apskatīt produktus
Piederumi Dārza instrumenti vispārīgi
Apskatīt produktus
Kur nopirkt?
Kur nopirkt?
Kontakti
T: +371 67 808 707
E-pasts: info.lv@karcher.com
Čats