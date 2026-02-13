Exhaust air filter AD4 Premium *WW
AD 4 Premium pelnu un sausā putekļsūcēja izplūdes gaisa filtrs - tīram izplūdes gaisam.
Viegli maināms poliestera izplūdes gaisa filtrs ir ideāls piederums Kärcher AD 4 Premium pelnu un sausajam putekļsūcējam, jo tas nodrošina tīru izplūdes gaisu. Divi izplūdes gaisa filtri ir iekļauti piegādes komplektā. Mēs iesakām nomainīt izplūdes gaisa filtru reizi gadā, lai vienmēr nodrošinātu optimālu filtrēšanu.
Īpašības un ieguvumi
Viegli nomaināms / maināms
Izgatavots no poliestera
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|Balta
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|169 x 82 x 2
Pielietošanas veidi
- Tīram izplūdes gaisam