Exhaust air filter VC 5
Pateicoties HEPA higiēnas filtram (EN 1822: 1998), putekļsūcēja izplūdes gaiss ir tīrāks nekā telpas gaiss. Ieteicama ikgadēja nomaiņa.
HEPA higiēnas filtrs (EN 1822: 1998) droši filtrē smalkākos netīrumus, piemēram, ziedputekšņus vai alerģiju izraisošās daļiņas. Tāpēc ir svarīgi, lai putekļsūcēja izplūdes gaiss būtu tīrāks nekā gaiss darba zonā. Mēs iesakām mainīt filtru reizi gadā.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots Kärcher kompaktajam putekļu sūcējam VC 5
Uzticami filtrē smalkākos netīrumus, piemēram, ziedputekšņus vai alerģiju izraisošās daļiņas
Putekļsūcēja izplūdes gaiss ir tīrāks nekā istabas gaiss
Filtrs jānomaina reizi gadā
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|85 x 75 x 46
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi