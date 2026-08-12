G 180 Q Full Control Plus jauns
Ar LCD displeju un spiediena un mazgāšanas līdzekļu vadības taustiņiem: G 180 Q Full Control Plus augstspiediena pistole visām Kärcher K 5 Premium, K 7 un K 7 Premium Full Control ierīcēm no 2017. gada vai jaunākām.
Tīrīšanas laikā jums nekad nav bijusi tik liela kontrole. Pateicoties G 180 Q Full Control Plus augstspiediena pistoles +/– pogām, spiedienu un tīrīšanas līdzekļa devu var viegli kontrolēt, nospiežot vienu pogu. Visi iestatījumi vienmēr ir pieejami arī LCD ekrānā neatkarīgi no laika apstākļiem. Smidzināšanas pistole, kas ietver ātras pievienošanas adapteri, ir piemērota visiem Kärcher Full Control augstspiediena mazgātājiem K 5 Premium, K 7 un K 7 Premium sērijās no 2017. gada vai jaunākiem.
Īpašības un ieguvumi
Rezerves pistole Kärcher Full Control Plus HDR K5 Premium, K 7 un K 7 Full Control klasēs no 2017. gada vai jaunākām
- Lai viegli nomainītu smidzināšanas pistoli.
+/– pogas uz roktura
- Ērtai spiediena iestatījuma un mazgāšanas līdzekļa koncentrācijas kontrolei.
Spiediena pakāpe tiek parādīta LCD displejā
- Lai ērti izvēlētos piemēroto spiediena līmeni izvēlētajam tīrīšanas objektam.
Mazgāšanas līdzekļa devas norādīšana LCD displejā
- Lai ērti izvēlētos vēlamo mazgāšanas līdzekļa tilpumu.
Quick Connect adapteris
- Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8