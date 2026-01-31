HK 12 augstspiediena šļūtenes komplekts + pistole

Jauns komplekts ar 7,5 m augstspiediena šļūteni, augstspiediena pistoli un ātrās savienošanas adaptera daļu K 2-K 7 klasei. Visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem bez šļūtenes spoles, kas ražoti no 1992. līdz 2017. gadam.

Piederumu piegādes komplektā ietilpst viena 7,5 metru augstspiediena šļūtene, viena ergonomiska augstspiediena pistole un adaptera detaļa praktiskā ātrā savienojuma pielāgošanai K 2-K 7 klasēm. Piemērots visiem Kärcher spiediena mazgātājiem bez šļūtenes spole, kas ražoti kopš 1992. gada.

Īpašības un ieguvumi
Adapteris
  • Vienkārša augstspiediena šļūtenes atvienošana no pistoles un ierīces.
  • Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Augstspiediena šļūtene
  • Ar ātrā savienojuma adapteri ātrai pievienošanai.
Augstspiediena pistole
  • Ergonomiskam darbam.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Temperatūra (°C) maks. 60
Maks. spiediens (bar) 180
Garums (m) 7.5
Krāsa melna
Svars (kg) 1.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 551 x 250 x 60
Saderīgās iekārtas
Piederumi
Atrast HK 12 augstspiediena šļūtenes komplekts + pistole rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija