HK 12 augstspiediena šļūtenes komplekts + pistole
Jauns komplekts ar 7,5 m augstspiediena šļūteni, augstspiediena pistoli un ātrās savienošanas adaptera daļu K 2-K 7 klasei. Visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem bez šļūtenes spoles, kas ražoti no 1992. līdz 2017. gadam.
Piederumu piegādes komplektā ietilpst viena 7,5 metru augstspiediena šļūtene, viena ergonomiska augstspiediena pistole un adaptera detaļa praktiskā ātrā savienojuma pielāgošanai K 2-K 7 klasēm. Piemērots visiem Kärcher spiediena mazgātājiem bez šļūtenes spole, kas ražoti kopš 1992. gada.
Īpašības un ieguvumi
Adapteris
- Vienkārša augstspiediena šļūtenes atvienošana no pistoles un ierīces.
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Augstspiediena šļūtene
- Ar ātrā savienojuma adapteri ātrai pievienošanai.
Augstspiediena pistole
- Ergonomiskam darbam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Maks. spiediens (bar)
|180
|Garums (m)
|7.5
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|551 x 250 x 60
Piederumi
Atrast HK 12 augstspiediena šļūtenes komplekts + pistole rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.